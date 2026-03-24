あなたの大切な時間が誰かの「行ってみたい」になる！今昔荘ファミリーアンバサダー募集

株式会社ファンバウンド

高級民泊「今昔荘」「大門屋」を展開する株式会社ファンバウンド（大阪支社：大阪市中央区、代表取締役：大門 拓童）は、空き家や空きビルをリノベーションした都市型高級貸し切り宿を大阪・奈良を中心に、今後は那覇や札幌・小樽に展開予定です。

「今昔荘」は日本の「今」と「昔」を伝えるデザインコンセプトのもと、ホームシアターや露天風呂などの設備を備えた一棟貸し切りスタイルで、ファミリー・三世代旅行・グループ旅行に最適な滞在空間を提供しています。2024年には日本初の民泊施設日本一コンテスト「BEST OF MINPAKU」でグランプリを受賞。2025年には一棟型民泊部門、2026年には転貸部門で入賞いたしました。業界内外から高い評価を受けています。

このたび同社は、宿泊者にリアルな家族の瞬間を撮影・提供していただくことと引き換えに宿泊費を全額無料とする「ファミリーアンバサダー」制度を期間限定で実施することを発表しました。

【キャンペーン概要】

今回のテーマ：「家族で過ごす特別な時間」

子どもとの思い出、三世代旅行、友人家族との旅行など、リアルな家族の楽しい瞬間を撮影・ご提供いただけるご家族を募集します。選ばれたご家族は今昔荘に無料でご宿泊いただけます。

募集内容

１. 1ファミリー部門

２. 2ファミリー（グループ）部門

対象施設

今昔荘（大阪・奈良 全12施設）

※那覇・札幌・小樽は今後出店予定

応募条件

・ご家族で宿泊可能な方

・滞在中の写真 / 動画を撮影・ご提供いただける方

・SNS掲載に同意いただける方

応募方法

１. この投稿にコメント

「家族人数＋応募理由」

２. アカウントをフォロー

募集期間

～3月31日まで

今昔荘はUSJ・なんば道頓堀・梅田など大阪の主要観光スポットへのアクセスが抜群の立地です。

【施設情報】

今昔荘・大門屋は一棟貸し切りスタイルの高級民泊です。洗濯機・フルキッチン・コーヒーマシーンなど暮らすように過ごせる設備を完備。収容人数は4～16名（10名前後の施設が中心）で、ファミリー・グループ旅行に最適な空間です。

現在、大阪・奈良を中心に今昔荘・大門屋合わせて全17施設を運営。那覇や札幌・小樽への展開が確定しています。受賞歴としては2024年にBEST OF MINPAKUグランプリ、2025年に一棟型民泊部門、2026年に転貸部門入賞を獲得しています。

【宿泊者の声】

「広いリビングでみんなで過ごせるのが最高」（グループ旅行のお客様）

「立地が良く設備が充実していて、観光もすごく便利でした」（ファミリー旅行のお客様）

「お風呂が素晴らしく、非日常感を楽しめました」（ご夫婦・カップルのお客様）

「調理器具や洗濯機が揃っていて、長期滞在にも最適です」（長期滞在のお客様）

【本取り組みの背景】

JTBの旅行動向予測（2026年）では国内旅行者数が約3億700万人に達する見込みで、「モノ消費」から「体験型」旅行へのシフトが続いています。株式会社ファンバウンドは、こうした時代の流れに応える取り組みとして、ファミリーアンバサダー制度を実施します。

JTB公式ニュースリリース（ https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2026/01/08_jtb_2026-travel-trend-outlook.html）

【会社概要】

株式会社ファンバウンド

代表者：代表取締役 大門 拓童

所在地：〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目17-18 日本一福岡ビル4階

公式サイト：https://funbound.co.jp/

ブランドサイト：https://konjakuso.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社ファンバウンド 大城

TEL：06-4301-7792 Email：konjakuso@funbound.co.jp