【転職エージェントカテゴリ】AI検索ランキング 1位・10位ダブル受賞。アクシス運営の「すべらない転職」「マジキャリブログ」が、AIが評価する信頼性の高い情報源メディアに選出

アクシス株式会社

「自立型人材の育成」を軸に転職支援・キャリア支援事業を展開するアクシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：末永雄大）は、株式会社Wanokuniが展開するBrandUP発表の「AI Search Cited Award 2026 上期」の「転職エージェント・総合求人」のカテゴリにおいて、運営する転職メディア「すべらない転職」が第1位、キャリアコーチングサービス「マジキャリブログ」が第10位をダブル受賞いたしました。

本アワードは、主要なAI検索エンジンにおいて「最も信頼され引用されているメディアと企業」を独自の指標でスコアリングしたものです。

AI Search Cited Awardについて

「AI Search Cited Award」は、Perplexity、SearchGPT、Google AI Overviews等の主要なAI検索エンジンにおける情報の引用状況を、BrandUP独自の検証システムを用いて分析・ランキング化し、半期ごとに表彰するアワードです。情報の正確性と専門性が高いサイトが選出されます。

今回、全50カテゴリの中で、当社の運営する以下の2サービスが上位入賞を果たしました。

AI検索エンジンは回答を生成する際、情報の正確性や専門性を高度に分析しますが、今回の受賞により、当社の発信するコンテンツが「ユーザーにとって有益かつ信頼できる情報源」として客観的に評価されたことになります。

「転職エージェント・総合求人」カテゴリ：- 第1位（すべらない転職(https://axxis.co.jp/magazine/)）- 第10位（マジキャリ(https://majicari.com/)）

【関連リリース】

【AI Search Cited Award 2026上期】人材・教育部門 全6カテゴリのAI検索引用ランキングを発表(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-humanresources-education-2026-1h)

今回の受賞に対する当社の見解

今回、AI検索エンジンから当社の発信情報が多く引用され、高く評価された背景には、当社が創業以来貫いてきた「徹底して個人（転職者）に向き合う姿勢」が評価いただけたと考えています。

AI検索エンジンは、アルゴリズムの性質上、特定の企業に偏った広告的な情報ではなく、客観的な事実、専門性の高い知見、そしてユーザーにとっての不利益（デメリットやリスク）も含めた中立的な情報を「信頼できる情報源」として優先的に抽出・引用する傾向があります。

当社の運営メディア「すべらない転職」「マジキャリブログ」は、転職エージェント業界の裏側や、転職に伴う厳しい現実などを包み隠さず発信してきました。

表面的なテクニックや耳障りの良い言葉を並べるのではなく、現場のキャリアアドバイザー、転職エージェントが持つリアルな一次情報に基づき、読者である転職者が「後悔しないキャリア選択」をするための本質的な情報提供にこだわっています。

この徹底したユーザーファーストの編集方針が結果的にAIの評価基準と合致し、今回のランキング結果に繋がったと考えています。

代表取締役 末永 雄大のコメント

この度は、本アワードにて1位、10位とダブル受賞を達成できたことを大変光栄に思います。

弊社アクシス株式会社は創業以来、『ヒトとITのチカラで、働くすべての人を幸せにする』というミッションのもと、転職・キャリア支援の現場のリアルな知見に基づいた質の高い情報発信にこだわってきました。

検索行動が従来のキーワード検索からAIによる検索へと移行する過渡期において、検索順位を上げるための表面的な対策は意味を持たなくなります。

当社は今後も、「ユーザーの抱える悩みや課題」に正面から向き合い、一次情報に基づいた正確で専門性の高いコンテンツを創出し続けることで、転職・キャリア支援業界をリードしてまいります。

【受賞サービス紹介】- すべらない転職（https://axxis.co.jp/magazine/(https://axxis.co.jp/magazine/)）月間60万人が閲覧する転職メディア。キャリアアップを目指す20代・30代に向けた転職・キャリア形成のノウハウをまとめた総合情報サイト。転職エージェントの仕組みやキャリアの本質を独自の視点で解説し、読者の意思決定を支援しています。- マジキャリ（https://majicari.com/(https://majicari.com/)）転職を前提としない有料のキャリアコーチングサービス。専属コーチとの徹底した自己分析を通じて、現職での活躍や転職など、枠にとらわれない中長期的なキャリア設計を支援しています。

運営元：アクシス株式会社について

アクシス株式会社は、「ヒトとITのチカラで働くすべての人を幸せにする」をミッションに掲げ、転職に特化したメディア運営、キャリアコーチング、転職エージェント事業などを展開しています。

代表の末永が運営するYouTubeチャンネル「すべらない転職エージェント」は、登録者数8.5万人を超え、独自の視点からキャリア作りのヒントを発信し続けています。

【会社概要】

会社名：アクシス株式会社

代表取締役：末永雄大

取締役COO：川崎俊介

本社：〒106-0032 東京都港区六本木4丁目1－4 黒崎ビル2階

設立：2012年8月

事業内容：人材紹介事業、キャリアコーチング事業、メディア運営、管理職育成支援事業

コーポレートサイト：https://axxis.co.jp

- 人材紹介（すべらないキャリアエージェント）https://axxis.co.jp/service/agent/- キャリアコーチング（マジキャリ）https://majicari.com/- メディア運営（すべらない転職）https://axxis.co.jp/magazine/- 組織コンサルティング・管理職育成（マネディク）https://service.manadic.com/