【無料】社長の決定権を「動かす力」に変える戦略セミナーを開催。精神論抜きで「仕組み化」による業績アップを実現。経営計画書の浸透から幹部教育まで、中小企業の自走組織作りを株式会社武蔵野が公開。

株式会社武蔵野

■ 多くの経営者が直面する「見えない壁」と、業績低迷の正体

「社長である自分に決定権はあるのに、組織が思うように動かない」--。

多くの中小企業経営者が、先代からの「古い体質」や、変化を拒む「ベテラン幹部の壁」、指示待ちに慣れてしまった「社員の壁」に突き当たっています。

特に、売上低迷からの脱却や最短での業績アップを狙う際、精神論で鼓舞しても現場が疲弊するだけで、根本的な解決には至りません。本セミナーでは、感情に頼らない「心理に基づいた仕組み」で組織を動かす具体的な手法を公開します。

■ 組織の停滞を打破する「仕組み化による経営」へのシフト

今、中小企業に求められているのは、属人化を防ぎ、誰でも成果が出る人材教育の体系と、社長がいなくても現場が回る仕組み化です。本セミナーでは、継続的な業績アップを実現する経営コンサルの視点から、以下の解決策を提示します。

・業績が伸びる経営計画書の作り方と、全社員に浸透させる具体的な仕組み

・数字管理を徹底し、マニュアルを超えて現場を仕組み化するやり方

・次世代幹部の教育において、社長との意識のギャップを埋め自走させる手法

■ セミナー開催概要

セミナー名： 【無料配信】社長の決定権を「動かす力」に変える戦略セミナー

開催日時：

2026年4月17日（金） 13:00 - 14:00

2026年4月22日（水） 09:30 - 10:30

形式： オンライン配信（ウェビナー形式）

参加費： 無料

詳細・お申込みはこちら :https://www.m-keiei.jp/seminar/influence/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=influence0324

■ 株式会社武蔵野について

環境整備や経営計画書を軸とした「仕組み作り」で、中小企業の業績アップを支援する経営コンサルティング会社。ダスキンの東京第一加盟店であり、創業当初から現在まで続けていることから、「経営の現実・現場・現物」があるのが最大の強み。現場で売上の成果が出る実践的なノウハウを提供し、伴走型で支援をしています。

■ 株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■ 経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp