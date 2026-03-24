【チャンネル登録者数34万人！】髪西やつこ氏初の著書『YouTuberの僕が社労士になった理由』刊行

TAC株式会社

この度、TAC株式会社 出版事業部（TAC出版）は『YouTuberの僕が社労士になった理由』を3月24日(火)に発売いたします。

著者・髪西やつこ氏はチャンネル登録者数34万人を有するYouTuberとして活動するかたわら、社労士として開業し、資格の学校TACで講師を務めるなど、多方面で活躍しています。

本書では、そんな異色の経歴を持つ著者が、社労士を目指すに至った経緯、資格取得までの勉強中に感じた苦悩、合格率6％の狭き門を突破して社労士となった後に直面したリアルな経験を、つまずきや金銭面の話まで、飾らない等身大の言葉で語ります。

近年、AIの発達やリスキリングの推奨など社会の変化に伴い、資格取得によるキャリア形成への注目が高まっています。

そんな中、「AIでは代替できない仕事」として注目されている社労士の魅力を“等身大の若手社労士”の視点で伝える本書は、資格取得を目指す人にとって多くのヒントがつづられた一冊となっています。

目次（一部抜粋）

第1章 資格選びという最初の分岐点

「自由な働き方」は本当に自由か？/美容室のトラブルが社労士になる覚悟を決めた/士業とYouTuberの相性は抜群！ …など

第2章 合格を遠ざけてしまった勉強方法・受験生時代の苦悩

情報の取捨選択の仕方。SNSの罠について/学習を継続するには。モチベーションに左右されない習慣/本試験直前期のプレッシャーと、それを乗り越えた唯一の方法 …など

第3章 合格後～独立開業に向けて準備するべきもの

在職か独立か転職か。キャリア計画の迷い/社労士業務の傾向とAIについて/SNS集客の現実。開業3年は食えない？/実際に使った独立開業でのやることリスト …など

第4章 それでも若くして社労士を取得する価値

若くして社労士を取ることの意味/「共感される士業」という選択肢/情報社会を資格とともに生き抜く …など

【特別対談】

・TAC講師・岡根先生に聞く 「いい勉強、いい合格」とは？

・実務家・黒沢先生に聞く 「開業1年目で軌道に乗る」ための絶対条件

『YouTuberの僕が社労士になった理由』

著者：髪西 やつこ

定価：1,980円（10%税込）

判型：A5判

ページ数：324

ISBN：978-4-300-11870-2

発売：2026年3月24日（火）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4300118701

著者プロフィール

髪西 やつこ（かみにし・やつこ）

TAC社会保険労務士講座オンラインライブ通信講座担当講師。

合格まで伴走する「支援型」授業スタイルを心がけている。

社労士事務所SHARO tokyo(https://www.sharotokyo.com/)代表。

YouTubeチャンネル「髪西(https://www.youtube.com/channel/UC3GFTv-vZurvQ7p0_ovbj1Q)」登録者34万人。

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-1