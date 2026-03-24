元和菓子職人の原体験から生まれた「口コミロボ(TM)」、豊中商工会議所発行『豊中CHAMBER』4月号で取材

SweetLeap株式会社

weetLeap株式会社（代表取締役：石谷 太志）は、同社が運営する店舗向け口コミ支援サービス「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」について、豊中商工会議所(https://www.ooaana.or.jp/)が発行する「豊中CHAMBER」2026年4月号にて取材を受け、掲載予定であることをお知らせいたします。

今回の取材では、口コミロボ(TM)を立ち上げた背景、小規模店舗事業者を支えたいという思い、代表自身の原体験、そして今後のビジョンについてお話ししました。

豊中商工会議所には、当社が起業した当初からさまざまな面でお世話になっており、今回の取材は、単なる掲載の機会ではなく、これまでの歩みや事業の進捗をご報告する節目にもなりました。



当社は今後も、地域の小規模事業者の皆さまが、日々の業務に追われる中でも本来の価値で選ばれる状態を支えられるよう、サービスの改善と地域への発信を続けてまいります。

「豊中CHAMBER」とは

「豊中CHAMBER」は、豊中商工会議所が発行する情報発信媒体です。

豊中商工会議所の公式サイトでは、「豊中CHAMBER」の情報に加え、会員企業や事業者を紹介する「会員取材コーナー」も公開されており、地域の事業者の取り組みや活動が発信されています。

今回、SweetLeap株式会社および「口コミロボ(TM)」も、その取材の機会をいただきました。

取材で紹介された主なポイント

1．代表自身の原体験が、サービス開発の出発点になっていること

口コミロボ(TM)は、代表・石谷太志が和菓子職人として現場に立っていた経験を背景に生まれたサービスです。

良いものを作っていても、それが十分に伝わらなければ選ばれにくいこと。

現場業務に追われる中で、発信や販促にまで十分な時間を割きにくいこと。

→そうした実感が、サービス設計の出発点になっています。

今回の取材では、単にサービスの機能を紹介するのではなく、なぜこのサービスを作ったのかという背景を、代表自身の経験をもとにお話ししました。

2．小規模店舗事業者が抱える実務上の負担に寄り添っていること

口コミロボ(TM)は、Googleマップ上の口コミの収集・管理、返信支援、検索キーワード対策、多言語対応などを通じて、小規模店舗事業者の集客や情報発信を支援するサービスです。

店舗経営の現場では、接客や製造、仕入れ、スタッフ対応など日々の業務が優先され、口コミ管理や情報発信まで手が回らないことも少なくありません。

口コミロボ(TM)は、そうした現実を前提に、大規模な仕組みではなく、日々の業務に取り入れやすい形で支援することを意識して設計しています。

3．地域とのつながりの中で育ってきた事業であること

今回の取材は、地域メディアへの掲載という意味だけでなく、創業初期から支援を受けてきた豊中商工会議所に、事業の進捗をご報告できる機会でもありました。

当社にとっても、地域とのつながりをあらためて実感する機会となりました。

支援を受けながら事業を形にしてきた立場として、今回の掲載が、少しでも地域の事業者の皆さまにとって参考になる形になればと考えています。

4．地域発の小規模店舗支援の事例として発信できること

近年はDXという言葉が広く使われていますが、小規模事業者にとって重要なのは、難しい仕組みそのものではなく、日々の運営に直結する支援です。

口コミロボ(TM)は、口コミやGoogleマップ活用といった実務に近い領域から、小規模店舗の集客や情報発信を支える取り組みです。

今回の取材では、地域発のサービスとして、小規模店舗の課題に向き合う一つの事例としてもお話ししました。

5．豊中・北摂エリアに価値を返していきたいという考えがあること

当社は、自社サービスの展開だけでなく、豊中・北摂エリアの事業者の力になれる存在を目指しています。



今回の取材では、地域に根ざして事業を続ける意味や、地域で生まれた取り組みを地域に返していきたいという考えについてもお話ししました。

今後も、地域の中で事業者同士が前向きに挑戦し続けられる環境づくりに、事業を通じて貢献していきたいと考えています。

口コミロボ(TM)について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5RyzsubnVrI ]

口コミロボ(TM)は、Googleマップ集客に必要な機能をワンストップで提供する店舗向け

口コミ支援サービスです。



主な支援内容は以下の通りです。



・口コミの収集

・管理返信支援

・検索キーワード対策

・多言語対応

・Googleマップ集客の運用支援

店舗の魅力をより伝わりやすくし、検索や比較の段階で選ばれやすい状態づくりを支援します。

代表コメント

SweetLeap株式会社 代表取締役 石谷 太志

このたび、豊中商工会議所が発行する「豊中CHAMBER」4月号にて、口コミロボ(TM)の開発背景や今後のビジョンについて取材いただきました。



豊中商工会議所には、起業当初からさまざまな面でお世話になっており、今回このような形で事業の進捗をご報告できたことを大変うれしく思っています。

私はもともと和菓子職人として現場に立っていました。そのときに感じていた不安や、日々の業務に追われる中で販促や発信まで手が回りにくいという現実は、今でも多くの小規模店舗に共通する課題だと感じています。



口コミロボ(TM)は、そうした現場の課題感を出発点として生まれたサービスです。小規模店舗事業者の皆さまが、手間や知識の壁によって機会を逃すことなく、本来の価値で選ばれる状態を支えていきたいと考えています。



今後も、豊中をはじめとした地域の事業者の皆さまとともに、地域から元気な事業を増やしていけるよう取り組んでまいります。

今後の展望

SweetLeap株式会社は今後も、口コミロボ(TM)を通じて、小規模店舗事業者が無理なく取り組める集客支援の仕組みを強化してまいります。

また、単にサービス提供を行うだけでなく、地域で事業を営む方々の課題に寄り添いながら、豊中・北摂エリアから元気な事業者を増やしていくことを目指します。



今回の取材掲載を一つの節目として、今後も現場に根ざしたサービス開発と、地域に価値を返す事業活動を進めてまいります。

会社概要

社名：SweetLeap株式会社

代表者：石谷 太志

事業内容：

・「口コミロボ(TM)」の運営：https://kuchikomirobo.com/(https://kuchikomirobo.com/)

・アドキタ～北摂の広告代理店～：https://socialmediamarketing.jp/(https://socialmediamarketing.jp/)

・デジキタ～北摂のAIシステム開発～：https://dejikita.com/(https://dejikita.com/)

・アフィリエイトASP「Adnova（アドノバ）」：https://asp.socialmediamarketing.jp/(https://asp.socialmediamarketing.jp/)