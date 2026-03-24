78歳の発明家が開発、シーツの下に置くだけで排泄を検知する「おむつモニターチャイム」発売

株式会社エフエージェイ

プレスリリース 配信日：2026年3月24日

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株式会社エフエージェイ

株式会社エフエージェイ（本社：神奈川県横浜市旭区、代表取締役：美藤均）は、介護・在宅育児の現場における排泄検知の課題を解決する「おむつモニターチャイム」を販売しています。

本製品はハードウェア設計、ソフトウェア開発、特許明細書、特許図面にいたるまで、78歳の代表者が一人で開発・製作しました。特許第6941264号取得済み。工事不要で、在宅介護の家族や小規模介護施設が即日導入できます。

■ 開発の背景

日本の介護現場では、おむつ交換のタイミングが分からず、定時巡回による無駄な交換や長時間の放置による肌トラブルが慢性的な課題です。また、夜間の巡回はスタッフや家族の負担を増やすだけでなく、要介護者の安眠を妨げる要因にもなっています。代表の美藤均（78歳）は、エンジニアとしての経験を活かし、この課題をIoT技術で解決しようと独力での開発に取り組みました。介護される側の尊厳を守り、介護する側が心の余裕を取り戻せるよう、ハード・ソフト・特許まですべてを一人でやり遂げました。

■ コンセプト

被介護者、介護者、販売会社、エフエージェイの「四方よし」を目指しています。

■ 製品概要：おむつモニターチャイム

- 自社設置が可能: 専門業者による工事は不要。届いたその日に設置・運用を開始できます。- 館内Wi-Fi不要: 独自の無線技術を採用しているため、施設のネット環境に依存せず、通信トラブルの不安を解消します。- 説明書不要・直感的に使える操作感: 直感的に使える設計で、忙しい現場での教育コストを最小限に抑えます。- メンテナンスフリー: センサーはシーツの下に設置するだけ。入居者の肌に触れないため、センサーの汚染や断線のリスクがなく、毎日のメンテナンスも不要です。- 多機能×高性能: シンプルな見た目ながら、内部では高度な分析アルゴリズムが「排泄・離床・徘徊」を的確に捉えます。- 費用：圧倒的に安い価格でランニング費用も不要です。排便でチャイムを鳴らします。無線チャイム端末の表示内容■ 主な特徴- 置くだけ設置：シーツの下に置くだけ。毎日のメンテナンスや電池交換も不要- リアルタイム通知：排便を検知するとワイヤレスチャイムで即時お知らせ- 高精度検知：ニオイ・湿度・温度の3種のセンサーで排便と排泄の検知精度を向上

この「おむつモニターチャイム」は、介護される側の尊厳を守り、介護者が心の余裕を取り戻せるように設計されています。詳細については、弊社の公式ウェブサイトよりご確認ください。

■無償トライアルのご案内

百聞は一見にしかず。実際に現場でお使いいただくことが一番と考え、個人対応の「おむつモニターワイヤレスチャイム」１台を無償でお貸しするトライアルプログラムをご用意しました。製品はご郵送しますので、現地への訪問も設置工事も不要です。トライアル終了後は、宅配便の着払いでご返送いただくだけです。

無償トライアル 申込書

以下にご記入のうえ、contact@fajpn.com までお送りください

■ 介護施設向け「おむつモニター」（クライアント・サーバー型）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168002/table/5_1_48b0a1d101adce2f35fc3b97a2700307.jpg?v=202603241051 ]

介護施設向けには、WiFiまたはLoRa（長距離無線）通信でナースステーションのPCやスタッフのスマートフォンに通知するシステム型製品もご用意しています。

ネットワーク工事不要で施設側でシステム構築が可能です。排泄履歴の2時間～1年間のグラフ表示にも対応し、個人の排泄パターンの可視化・記録自動化にもご活用いただけます。

■ 主な特長

施設全体をカバーする長距離無線（LPWA）採用: Wi-Fiを使用しないため、複雑な設定や通信トラブルを回避し、安定した運用を実現します。

設置・運用が極めて容易: センサーをシーツの下に置くだけで利用でき工事不要 です。

日常のメテナンスが一切不要：おむつへの貼り付け、専用おむつの購入や煩雑なセンサー交換が不要なため介護者の負担を大幅に軽減します。

サーバーは専用パソコン：OSはLinux（Windowsライクな操作画面）を採用。電源ONで即稼働します。

■【代理店募集】人手不足に悩む介護現場の課題を、非接触センサー検知技術で解決。

株式会社エフエージェイは、排泄をリアルタイムで検知し、スマートフォンやPCへ通知するおむつモニターの普及を加速させるため、2026年3月より全国での販売代理店（パートナー）の公募を開始いたします。介護・保育現場の深刻な人手不足を解消する「ケアテック」市場の急拡大に伴い、共に社会課題の解決に取り組むパートナーを広く募ります。

1. 市場背景と製品の必要性- 現場の課題： 定期的な空振りの「おむつチェック」がスタッフの精神的・肉体的負担になっている現状。- ソリューション： センサーによる「出た時だけ行く」ケアへの転換。2. 「おむつモニタ」が選ばれる3つの理由（強み）- 高精度： 独自のアルゴリズムによる誤検知の低さ。- 導入ハードルの低さ： 工事不要、既存のおむつに後付け可能など。■ 代表者コメント

「介護される側の方がおむつの不快感で眠れない夜を、一晩でも少なくしたいと思い、78歳になった今も開発を続けています。ハードもソフトも特許も、すべて自分の手で作りました。高価なシステムを買えない在宅の家族や小さな施設でも使えるよう3万円台の価格にこだわっています」

（代表取締役 美藤均）

■ 会社概要

会社名：株式会社エフエージェイ

代表者：代表取締役 美藤均

所在地：神奈川県横浜市旭区東希望が丘７-２５ 芙蓉ビル２階

事業内容：介護支援IoT機器の開発・販売、建設ロボットの開発・販売

電話：045-532-5581

Webサイト：https://fajpn.com/

お問い合わせ：https://fajpn.com/contact/

本件に関するメディアからのお問い合わせ先

株式会社エフエージェイ-担当：美藤

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