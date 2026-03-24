五輪モーグル選手・藤木日菜さん、滋賀の中小製造業へ入社

山科精器株式会社

山科精器株式会社は、五輪モーグル選手の藤木日菜さんを、2026年4月1日付で新入社員として採用することをお知らせいたします。山科精器は、アスリートの競技活動と社会人としてのキャリア形成の両立を支援するため、活動費のサポートを中心に、安心して挑戦できる環境づくりを進めてまいります。藤木選手は、オフシーズンは広報として勤務し社会人基礎力を高め、シーズン中はトレーニングや試合に励む「デュアルキャリア」で、競技と仕事の両面で挑戦を続けます。中小製造業がオリンピック選手を社員として採用する事例は珍しく、地域企業としてスポーツ支援と人材育成を両立する新しい取り組みとなります。

代表取締役社長 大日 陽一郎 コメント

モーグル 藤木日菜選手

当社は【未知・未踏なものに挑戦するパイオニアスピリッツ】を大切にし、社員一人ひとりが主体的に挑戦できる組織づくりを進めています。藤木選手の競技に向き合う誠実さと、世界を目指して努力を重ねる姿勢に強く共感し、今回の採用を決定しました。地域の企業としてスポーツを応援しながら、藤木選手の挑戦する姿が社員の刺激となり、社内の成長意欲や困難に打ち勝つ風土の醸成につながることを期待しています。

藤木日菜選手コメント

山科精器株式会社の「チャレンジ精神」に共感し、入社を決めました。訪問時も、温かい雰囲気の中で互いを尊重しながら成長していく姿に惹かれました。入社後は競技と両立しながら多くを学び、山科精器の一員として胸を張って活動できるよう精一杯頑張ります。

◇藤木 日菜（ふじき・ひな）選手の経歴

２００１年４月１７日、大阪府阪南市出身。父の影響で3歳からスキーを始め、中学生から本格的にモーグル競技に取り組む。15 歳から全日本選手権に出場し、19歳の時にジュニア世界選手権の代表として選ばれる。２５年３月、Ｗ杯イタリア大会６位。全日本選手権４位。現在、武庫川女子大学大学院健康スポーツ科学研究科修士課程でスポーツ心理学を学んでいる。兄の豪心選手と兄妹揃ってミラノ・コルティナ２０２６冬季オリンピック出場。女子モーグル11位。女子デュアルモーグル9位。

今後について

山科精器では、企業スポーツ支援の一環としてアスリートクラブを立ち上げ、藤木選手を第一号メンバーとして迎えます。2026年4月の入社後は、競技活動と社会人生活を両立しながら、国内外の大会に挑戦していく予定です。また、地域の皆さまと交流したり、子ども達の挑戦を応援する取り組みも検討しています。

取材・撮影について

本件は、取材（インタビュー・撮影）にも対応可能です。

ご希望の際は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※選手本人への取材可否や対応可能日時は、競技日程等により調整いたします。

※写真素材（選手イメージ／社屋外観等）の提供も可能です。

※2026年4月1日、入社式への参加を予定しています。

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この件に関するお問合せ先

山科精器株式会社【機械・医療機器の製造販売】

〒520-3001 滋賀県栗東市東坂525 番地

https://www.yasec.co.jp/

コーポレートデザイン 広報《高橋・古野》

Tel：077-558-2311 （9：00 - 17：00）

E-Mail：s.takahashi@yasec.co.jp

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