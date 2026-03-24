世界中の家庭に“25万頭の黒猫”を届けた話題のカードゲーム「黒猫あわせ」

株式会社ヒャクマンボルト総数1万部を突破した「THE AWASE」シリーズ主力商品「黒猫あわせ」

株式会社ヒャクマンボルト（本社：東京都中野区、代表取締役：酒井栄太）が制作するカードゲーム『THE AWASE』シリーズの出荷数が、このたび累計1万部を突破しました。

人気商品「黒猫あわせ」には25頭の黒猫が登場するため、累計出荷数を換算すると世界中の家庭に約25万頭の黒猫が届けられた計算となります。

猫好き待望のにゃんこシリーズ2作目「ハチワレあわせ」は2026年4月発売予定

『THE AWASE』は、実在する犬や猫の顔写真を使い、「似ているけれど違う」個体の違いを見分ける神経衰弱型カードゲームです。ペット好きならではの観察眼と記憶力が試される高難易度ゲームとしてSNSを中心に話題となり、現在は人気商品が2ヶ月待ちとなるなど高い注目を集めています。

2026年5月発売予定、白ポメ特化バージョンの「ポメあわせ-ホワイト-」と黒ポメ特化バージョンの「ポメあわせ-ブラック-」（各税込1,980円）

購入者の約半数は30～40代女性で、またペット好きだけでなく、子どもの知育や高齢者の脳トレ、シニアレクリエーション用途としても支持されています。

また、「黒猫あわせ」に登場する猫の多くは保護猫出身で、売り上げの一部は保護犬猫支援団体へ寄付されます。ゲームを楽しみながら動物保護活動を支援できる点も共感を集めています。

さらに本シリーズは、東京都中野区のふるさと納税返礼品としても採用されるなど、地域発のユニークなプロダクトとして注目されています。

25頭の黒猫たちはそのほとんどが保護猫出身

現在はタイ、台湾、香港など海外からの購入も増加しており、海外版の販売も決定。今後は「ハチワレあわせ」「フェレあわせ（フェレット）」「うしあわせ（牧場コラボ）」など新シリーズも予定しています。

千葉県館山市の「須藤牧場」とのコラボ「うしあわせ-ホルスタイン-」「うしあわせ-ジャージー-」

『THE AWASE』シリーズは今後も、犬や猫をはじめとしたさまざまな動物たちの個性や魅力を伝えながら、世界中の家庭に小さな驚きと楽しさを届けていきます。

THE AWASEシリーズ概要：

第一弾：ポメあわせ（2025年10月発売）

第二弾：黒猫あわせ（2025年10月発売）

第三弾：トイプあわせ（2025年12月発売）

第四弾：ハチワレあわせ（2026年4月発売予定）

第五弾：ポメあわせ-ホワイト-（2026年5月発売予定）

第六弾：ポメあわせ-ブラック-（2026年5月発売予定）

第七弾：うしあわせ-ホルスタイン-（2026年5月発売予定）

第八弾：うしあわせ-ジャージー-（2026年5月発売予定）

商品概要：

内容物 ：写真カード25種×2セット（全50枚）、予備カード2枚、ジョーカー2枚、説明書

プレイ人数 ：2人～（推奨：2～6人）

対象年齢 ：6歳以上

価格 ：各1,980円（税込）

発売日 ：2025年10月6日予定

製造・販売 ：株式会社ヒャクマンボルト

遊べるゲーム（全6種）：

１.わんにゃん神経衰弱（基本の神経衰弱ゲーム）

２.わんにゃんかるた（場の中から同じ顔を探すかるたゲーム）

３.♂♀バカラ（顔から性別を当てる推理ゲーム）

４.わんにゃん探偵（質問から特徴を推測し正解を当てるゲーム）

５.おなまえ暗記（名前を覚えて当てる記憶ゲーム）

６.わんにゃん抜き（ジョーカー入りババ抜き風ゲーム）

開発背景：

本作を開発したのは、オリジナルアイデアを形にするコンテンツプロダクション「株式会社ヒャクマンボルト」。飼い主でさえ迷うほど“激似”な顔写真を用いながらも、遊ぶうちに推しが見つかり、観察眼が育ち、動物への愛着が深まる。そんな体験をお届けします。

本件に関するお問い合わせ先：

株式会社ヒャクマンボルト（https://1000000v.jp）

担当：酒井、石川

メール： info@1000000v.jp

ECサイト：https://wannyan-awase.stores.jp/

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/wannyan_awase/

公式Xアカウント：https://x.com/wannyan_awase