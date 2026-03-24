【まさに、一生モノの「お宝」】伝説の鑑定番組から純金コレクションが販売開始

BICO・GHI株式会社

BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんは、テレビ東京で放送中の人気番組『開運！なんでも鑑定団』とコラボレーションし、純金小判と純金カードを2026年3月24日（火）より発売いたします。

キービジュアル

放送開始から30年以上、数々の高額鑑定が生まれてきた「開運！なんでも鑑定団」

本コレクションは、番組内でも度々登場する小判から着想を得て、資産性と記念性を兼ね備えたプロダクトとして商品化が実現しました。

金価格の変動が激しい中、金は”資産”として改めて注目を集めています。

鑑賞用としてはもちろん、将来へと受け継ぐお宝として、手にしてみませんか？

商品ラインナップ

全商品開運！なんでも鑑定団の 純金小判 30g開運！なんでも鑑定団 純金小判30ｇ

圧倒的な存在感。我が家の主役に。

価格 : 2,640,000円（税込）

重量 :30g

商品サイズ ：Ｗ40mm ×Ｈ70mm

付属品 :専用桐箱入り

特記事項 :完全受注生産

開運！なんでも鑑定団 純金小判10ｇ開運！なんでも鑑定団 純金小判10ｇ

職人技の結晶！

価格 : 880,000円（税込）

重量 :10g

商品サイズ ：Ｗ30mm ×Ｈ48mm

付属品 :専用桐箱入り

特記事項 :完全受注生産

開運！なんでも鑑定団 純金カード 小判デザイン 1g開運！なんでも鑑定団 純金カード 小判デザイン 1g

お財布に忍ばせる、金運の「お守り!?」

価格 : 99,000円（税込）

重量 :1g

商品サイズ ：Ｗ86mm ×Ｈ54mm

付属品 :専用桐箱入り

特記事項 :完全受注生産

開運！なんでも鑑定団 純金カード 番組ロゴデザイン 0.5g開運！なんでも鑑定団 純金カード 番組ロゴデザイン 0.5g

2匹の番組お馴染み招き猫で運気倍増 !?

価格 : 77,000円（税込）

重量 :0.5g

商品サイズ ：Ｗ86mm ×Ｈ54mm

付属品 :専用桐箱入り

特記事項 :完全受注生産

■購入

収録スタジオ＋純金カード

購入先：https://www.kinchara.jp/view/page/kantei

右記の二次元コードからも特設サイトをご覧いただけます。

■事業内容

特設サイト QRコード

記念商品・キャラクターグッズの企画製造・販売

公式サイト： https://www.kinchara.jp/

■本件に関するお問い合わせ

金きゃらじゃぱん

広報担当： NB本部 篠崎

MAIL ： contact@kinchara.jp

TEL ： 03-3409-5143