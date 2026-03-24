ハイケム、台湾メーカーと販売代理店契約を締結しリポソーム化技術素材の取り扱いを開始

ハイケム株式会社

株式会社ハイケム（本社：東京都港区 代表取締役社長：高 裕一（たか ゆういち）、以下ハイケム）は、このたび台湾の食品添加物メーカーMing Chyi Biotechnology Ltd.（以下「MCB社」）と販売代理店契約を締結し、リポソーム化技術により体内吸収率を飛躍的に向上させたターメリック抽出粉末「turmerSOL(TM)」の日本国内における独占販売を開始いたします。

ハイケムの健康食品素材事業の新展開

ハイケムは、10年以上にわたる食品添加物の取り扱いを通じて、日本の大手食品・飲料メーカーとの強固な信頼関係を構築してまいりました。厳選した大手メーカーとの代理店契約と徹底した安全管理体制により、厳しい日本基準をクリアした製品を提供し続けています。

近年、健康食品市場では単なる栄養補給から、より高機能な製品へと消費者ニーズが変化しています。この動向を踏まえ、ハイケムは従来の事業で培った品質管理ノウハウと物流網を活かし、より付加価値の高い健康食品素材分野への事業拡大を戦略的に推進してまいります。

今回のMCB社との提携は、この戦略の重要な一歩です。30年以上の技術蓄積を持つMCB社の先進的なリポソーム化技術と、ハイケムの日本市場における知見・顧客基盤を組み合わせ、日本の健康食品メーカー様の製品開発を支援してまいります。

なぜ今、リポソーム化素材なのか？

リポソームとは、リン脂質でできたナノサイズの超微細カプセルです。もともとは医薬品を効率よく体内に届けるための「ドラッグ・デリバリー・システム（DDS）」として開発された技術ですが、現在は化粧品やサプリメント分野でも広く応用されています。

リポソーム化のメカニズム

吸収性を高めたい素材を、水に馴染む親水部と油に馴染む疎水部から成る二重膜のリン脂質層で包み込みます。この構造により、体内での吸収率を高めることができます。

市場で急速に注目される理由

リポソーム技術は素材の体内への吸収率を高めることなどを目的とした製剤技術で、機能性素材や健康食品において、次世代技術として注目されています。ビタミンC、グルタチオン、クルクミンなど、様々な素材がリポソーム化される動きが活発化しており、市場の急速な拡大が予測されています。

ハイケムは、この成長市場において、日本の健康食品メーカー様に最先端の素材を提供するポジションを確立してまいります。

turmerSOL(TM) ～吸収率112倍を実現した革新的ターメリック素材～

クルクミンの可能性と課題

ウコン（ターメリック）の主要成分クルクミンは、インドなどで伝統的な医薬品として長年使用されてきた実績があり、現代医学でも注目を集めています。よく知られている肝機能サポートに関する研究に加え、免疫や関節の健康に関する研究が報告されています。

しかし、クルクミンは水に溶けにくく吸収されにくい性質があり、経口摂取後に大半が体内で吸収できないという課題があり、この低バイオアベイラビリティが、クルクミンの特性を十分に活かせない要因となっていました。

本製品「turmerSOL(TM)」は、この有効成分クルクミンをリポソーム化することで、体内への吸収性を飛躍的に向上させることに成功しました。MCB社の独自のリポソーム化技術により、クルクミン＞30%含有を実現しながら、冷水での溶解性も確保。同社の試験データによると、turmerSOL(TM)は一般的なクルクミン粉末と比較して112倍の体内吸収率を実現しています（MCB社試験データに基づく）。

パートナー企業：MCB社について

turmerSOL(TM)が実現した革新[表: https://prtimes.jp/data/corp/79959/table/40_1_92207742f609114880ae235039bfb9c9.jpg?v=202603241051 ]製品開発・製造面でのメリット- 水分散性の向上により、ドリンク、スナック、タブレット、カプセルなど幅広い製品形態に対応- 生産設備の洗浄が容易で、ウコン特有の黄色い着色を軽減- 専用ラインを必要とせず、既存設備での製造が可能会社概要- 社名: 銘崎生物科技股份有限公司（Ming Chyi Biotechnology Ltd.）- 所在地: No.5 Dougong 1st Rd., Douliu City, Yunlin County 64069, Taiwan- 設立: 1987年企業の強み

MCB社は1987年に噴霧乾燥機の設計・コンサルタント会社としてスタートし、現在では機能性油脂や機能性成分の粉末化技術で世界的に展開する台湾の機能性食品素材メーカーです。

今後の展開

- 30年以上にわたる技術蓄積と豊富な実績- 多数の国際食品安全認証を取得- 乳化技術、マイクロカプセル化、リポソーム化、スプレードライ技術における業界リーダー- 健康食品、一般食品市場向けの多様な素材開発力

ハイケムは、今回のMCB社との提携を皮切りに、リポソーム技術をはじめとする先進的な製剤技術を活用した健康食品素材のラインナップを順次拡充してまいります。

従来の食品添加物事業で培ってきた強みを活かし、健康食品素材分野にて日本市場における信頼されるパートナーとなることを目指します。

ハイケムは、ライフサイエンス分野において人々の健康・安全・豊かさを支える提案を更に強化し、日本の健康食品産業の発展に貢献してまいります。

ハイケム株式会社

- 会社名：ハイケム株式会社本社所在地：東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア11階- 代表取締役社長：高 裕一- 事業概要：貿易事業/ライセンス事業/触媒開発・量産・受託/グリーンケミカル・次世代エネルギー開発