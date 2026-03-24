【全講演無料／30講演以上】AI時代のBtoBマーケ・ブランディング・ヒット商品戦略まで3日間で学ぶ「マーケティングWeek -春 2026-」セミナー開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催する「第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS／マズ）」にて、最新マーケティングを学べるセミナーを【全講演無料】で実施します。

マーケティングWeek春のセミナーは、展示会と同時開催される実践型カンファレンスで、最新トレンドから具体的な実務ノウハウまでを3日間で学べるプログラムです。

登壇企業ロゴ（一部抜粋）

広告費の高騰やアルゴリズム変化、生成AIの普及により、マーケティング施策の設計難度は年々高まっています。企業には、より高度な戦略設計と実装力が求められています。

マーケティングWeek春のセミナーは、展示会と同時開催される実践型カンファレンスです。意思決定に直結する実践知を短時間で獲得できる機会として、AI活用、BtoBマーケティング、ブランディング、ヒット商品戦略など幅広いテーマの講演を3日間にわたり開催します。

【セミナープログラム（一部抜粋）】全講演無料

・BtoBマーケティング

・ブランディング・PR

・AI・データ活用

・ヒット商品戦略

・Z世代トレンド

・インバウンド戦略 など

＜今回のセミナーのポイント＞

・【30講演以上】前回から規模を拡大し、3日間で多角的に学べます。

・【全講演無料】事前申込制。トレンドから実務に落とせるノウハウまで網羅します。

・会場では学びを踏まえて、同時開催の展示エリアで製品・サービスを比較検討できます（質問ツールによる質疑応答も）

注目セッション（一部抜粋）

最新マーケティングトレンドと市場動向

スマホを手放し、体験へ集中するZ世代のトレンドとは

2026年下半期若者の動向～「アテンション・デトックス」を実現する消費～

（株）SHIBUYA109エンタテイメント

SHIBUYA109 lab.所長 長田 麻衣

【特別対談】BtoBマーケの成果最大化手法

AI変革期を生き抜くロードマップに迫る

2027年に向けたAI時代のB2Bマーケティング組織設計

28Marketing LLC

President and CMO Steve Gershik

シンフォニーマーケティング（株）

代表取締役 庭山 一郎

ヒット商品戦略

最新ヒットから学ぶ、企画・販促の成功パターンとは？

日経トレンディ編集長が語る！2026年の最新ヒット商品＆予測

（株）日経BP日経トレンディ編集長 澤原 昇

AI活用とデータドリブン施策

花王に学ぶ、ロジックと熱量で勝つマーケティングとは

データ活用と意思決定の要点～MMM活用と組織を動かす熱意～

花王（株）

デジタル戦略部門 DXソリューションズセンター長 佐藤 満紀

ブランディング成功戦略

食品2社に学ぶ！停滞市場を突破するリブランディングと生活者インサイト戦略

１.選ばれ続ける理由を、自ら創る。生活者と共に歩むブランド再起動（リブランディング）

（株）日清製粉ウェルナＣＲＭ推進部 部長 野村 学

２.日常に寄り添い、冒険を仕掛ける-ロングセラーブランド味ぽんの価値拡張戦略

（株）Mizkan Holdings

執行役員日本＋アジア事業家庭用事業統括グループ家庭用事業本部長 村重 祐介

＜こんな方におすすめ＞

・広告効率の低下や媒体・手法の多様化で、次の打ち手を探している方

・生成AIやデータ活用を、マーケティング成果に結びつけたい方

・BtoBマーケ／ABM／リード獲得～商談化の精度を上げたい方

・ブランディング・PR・ショート動画活用の最新事例を学びたい方

・ヒット商品・生活者トレンドから企画・販促のヒントを得たい方

セミナー参加方法

１.セミナーページから希望講演を選択し申込む

セミナー申込みページ：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/seminar.html(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/seminar.html)

２.来場登録（無料）を行う

来場登録ページ：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html)

３.受講券（二次元コード）を用意して当日参加（※満席になり次第締切の場合あり）

＜開催概要＞

展示会名：第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS／マズ）

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

出展社数：300社（見込み）来場者数：20,000名（見込み）

セミナー：全講演無料（事前申込制）／30講演以上

公式HP：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

※敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

※人気講演は満席となり次第締切となる場合があります。早めの申込をおすすめします。

※講師・講演内容は都合により変更となる場合があります。