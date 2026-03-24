暗号資産投資の情報源、3位「YouTube」2位「ニュースサイト」1位は？

株式会社jaybe

株式会社jaybe（本社：香川県高松市、代表取締役：水澤 誉往）が運営する暗号資産（仮想通貨）ニュースメディア「JinaCoin」（https://jinacoin.ne.jp/）は、20代以上の日本在住者878名を対象に、暗号資産投資における情報収集源に関するインターネット調査を実施しました。

暗号資産への投資に関心はあっても、「どこから情報を得ればよいのかわからない」と感じる人は多いのではないでしょうか。

今回の調査では、暗号資産保有者が投資判断のために活用している主な情報源や、複数の情報源を併用している実態が明らかになりました。

調査概要

調査結果サマリー

暗号資産の現在保有者が利用する情報源、最多は「X」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/23_1_3fc49e75ec525d781a455f48c45c1406.jpg?v=202603241051 ]- 暗号資産の現在保有者358名が利用する情報源では、Xが31.8％で最多- 30代ではXが38.3％で最多、YouTube26.6％、ニュースサイト25.8％を上回る- 40代でもXが28.8％で最多、YouTube25.4％、ニュースサイト25.4％を上回る- 100万円以上の利益層では、YouTubeと暗号資産専門メディアがともに33.3％でトップ

暗号資産の現在保有者358名に対し、「情報を主にどこから得ているか」を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「X（旧Twitter）」で31.8％、次いで「ニュースサイト」が27.1％、「YouTube」が26.5％でした。

また、そのうち2つ以上の情報源を選択した人は38.5％にのぼり、約4割が複数の情報源を組み合わせて情報収集していることがわかりました。

※複数回答[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/23_2_565cbe99f0c5d3e9d436a2d5753d5bb8.jpg?v=202603241051 ]

また、回答者数の多い30代・40代に絞ってみると、30代ではXが38.3％で最多となり、YouTube（26.6％）、ニュースサイト（25.8％）を上回りました。40代でもXは28.8％で最多となり、YouTube（25.4％）、ニュースサイト（25.4％）を上回りました。

100万円以上の利益層では「YouTube」「暗号資産専門メディア」が上位

※複数回答、60代は参考値[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/23_3_c0db84a358fc2a95d162c64b30e3971c.jpg?v=202603241051 ]

さらに、暗号資産投資の通算損益が100万円以上の54名に絞ると、YouTubeと暗号資産専門メディアがともに33.3％で最多となり、ニュースサイト（29.6％）を上回りました。

速報性の高いSNSに加え、解説性や専門性のある媒体も情報源のひとつとなっていることがうかがえます。

まとめ

※複数回答、参考値[表4: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/23_4_67040e791338fe1349022cd0357aacbf.jpg?v=202603241051 ]

今回の調査では、暗号資産を現在保有している人は、X、YouTube、ニュースサイト、暗号資産専門メディアなど、複数の媒体を使って情報収集していることがわかりました。

また、100万円以上の利益が出ている層では、YouTubeや暗号資産専門メディアが上位に挙がっており、速報性のある情報に加え、解説性や専門性のある情報も活用されている傾向がみられました。

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JinaCoinは、暗号資産（仮想通貨）・ブロックチェーン・Web3領域に特化した日本語ニュースメディアです。専門編集チームが国内外の最新動向を日々取材・調査し、正確な数値と一次情報源に基づいたニュース・分析記事を提供しています。すべての記事はファクトチェックを徹底し、投資判断に直結する情報の信頼性・正確性を最優先としています。暗号資産市場の透明性向上と健全な投資家教育に貢献することを編集方針とし、日本語圏の読者が世界の暗号資産動向をリアルタイムで把握できる情報環境の整備を目指しています。

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