手紙営業サービスを運営する株式会社Todokeruが３期目スタートと共にオフィス移転をいたしました。

株式会社Todokeru

たった一通の手紙が、あの会社を動かす。株式会社Todokeru（本社：大阪府大阪市、代表取締役：雲雀 涼太、藤原 一滉）は、2026年3月1日より３期目をスタートいたしました。

サービス概要

「たった一通の手紙が、あの会社を動かす」

株式会社Todokeruが提供する手紙営業代行サービス「トドケルレター」は、「後追い無し、手紙だけで商談機会創出に繋げる」ことをモットーに、徹底的に手紙に拘ったサービスです。用途は営業だけに限らず、集客、PRなど幅広くご利用が可能です。エンタープライズ企業の開拓に困っている、決裁層の方と繋がりたいが、商談に繋がらない」など困っておられましたら、お力になれることをお約束いたします。

トドケルレター公式サイト：https://www.todokeru-letter.com

サービス開始の背景

「一通の手紙から、出会いをつくる。」

私は22歳でWeb制作マーケターとして独立しましたが、当初は社会の厳しさを甘く見ており、営業活動を必死に行っても成果はゼロでした。「どうすればお客様に『会いたい』と思っていただけるか」を考え抜いた結果、人が商品やサービスを選ぶ理由は「サービスの質」と「人間性」にあると気づきました。 そこで実績がない私が選ばれるために始めたのが、「直筆の手紙で想いを届ける」という営業方法です。どれだけ技術が進化しても、仕事は人と人の間で成り立つものです。一通の手紙から想いを伝え、「会いたい」と感じてもらうことが、心を動かす鍵だと確信しています。 これが、私が手紙営業「Todokeru」を始めた原点です。

■ 今後の展望

株式会社Todokeruは「レターマーケティングを企業の常識に」というビジョンのもと、ベンチャー企業、地方・中小企業や社会性の高いサービスに向けた施策を今後も拡大予定しております。「手紙営業、手紙サービスの会社といえば、トドケル」そう言っていただけるよう、目の前のお客様に対し全力で向き合い精進してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Todokeru

所在地：大阪府大阪市中央区玉造2-25-12 2階

代表者：雲雀涼太、藤原一滉

コーポレイトサイト：https://www.todokeru-letter.com

サービスサイト：https://www.todokeru-letter.com/sales

事業内容：手紙営業代行／共創型PR支援/手紙代筆サービス