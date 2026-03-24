プレシニア調査：「不安」と「希望」から見える、気持ちと課題

株式会社 日本SPセンター

株式会社日本SPセンター（本社：東京都渋谷区/社長：渡邉一男）「シニアマーケティング研究室」では、45～64歳のプレシニア800人を対象に「高齢期への不安」と「ありたい高齢期の姿」を自由記述方式で調査しました。

不安は“いまの条件”を起点に連鎖し、希望は“不安の穴を埋める方法（準備・習慣・段取り）”として語られる傾向が見られました。

また、若年層（45-54歳）は「衰えを避けたい」声が相対的に多く、上の層（55-64歳）は「変化が起きた時にどうするか（備え・段取り）」へ関心が移る様子がうかがえます。

商品開発・サービス設計・販促コミュニケーションに活用いただける、調査報告書（無料）を公開しました。

■調査の背景と目的

人生100年時代と言われ始めて、10年足らず。年金・医療費・人手不足・国際情勢など将来の不確実性は増しています。

プレシニア（45～64歳）は、高齢期を迎える前の「準備期」にあたり、今後の市場・社会の変化を左右する世代でもあります。

本調査は、プレシニア自身の言葉から「不安の構造」「希望の様相」「年代差」を捉え、企業の企画・提案に使える示唆を得ることを目的に実施しました。

■調査の概要

調査時期：2025年 12月8日（月）～12月12日（金）

調査対象：45歳以上64歳以下のプレシニア男女

調査方法：インターネット調査（株式会社アスマーク実施。登録モニター対象）

調査協力：株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区）

標本数：合計800人

設問：

Q1：あなたが想定する高齢期は何歳ですか？

Q2：高齢期について、今あなたが不安に思っていることは何ですか？

Q3：あなたが「なりたい／ありたい」と思う高齢期の様子はどんな感じですか？

<調査結果トピックス>

トピック1：不安は“現状起点で連鎖”、希望は“不安の穴埋め”として語られがち

不安は、健康状態・働き方・家族状況・生活圏など「今ある条件」を起点にあげられていました。そこから収入や医療・介護費、迷惑、孤独といった形で連鎖して膨らむ回答が目立ちました。

一方、希望は「理想像」というより、不安の原因を小さくする 準備・習慣・段取り（例：運動、貯蓄、住まい・支援の検討）として語る傾向が見られました。

（方向性の上位一部）

・不安（Q2）上位：健康 68.4％、お金 59.1％、家族・介護 57.0％

・希望（Q3）上位：健康 55.8％、お金 49.8％、楽しみ・生きがい 47.9％、家族・介護 38.6％

※本調査回答より分析、作成 ※本分析は、自由記述内の表記ゆれ・言い換え（同義語）を束ねて「方向性（テーマ）」に整理し、1回答に複数テーマを付与するマルチラベルで集計しています（テーマ別人数の合計はNを超えます）。

トピック2：「迷惑をかけたくない／世話になりたくない」が判断軸として繰り返し出現

「迷惑をかけたくない」「世話になりたくない」「自分のことは自分で」といった表現は、不安（Q2）でも希望（Q3）でも繰り返し現れました。

背景には、周囲への負担回避（家族に迷惑をかけたくない）と、尊厳・自己決定（自分でやりたい／自立したい）の両面があり、老後像の“理想”というより 住まい・お金・健康行動などを選択する基準となっている様子がうかがえます。

トピック3：若年層は「老い回避」、上の層は「備え・段取り」へ

若年層（45-54歳）では「なりたくない／避けたい／怖い」など、衰えを回避したい表現が、相対的に多く見られました。

一方、上の層（55-64歳）では「変化が起きた時にどうするか」という段取り（住まい、相談先、保証・手続き等）への言及が増える傾向が見られました。

（参考）人生の先輩（親・親戚等）の実例から未来像を具体化している人は約14％。（※自由記述上で明確に参照が確認できた割合）

●調査報告書（無料）公開

本リリースでは概要をお伝えしました。詳細版の調査報告書では、

・プレシニアの「不安」と「希望」から見えること、その代表的な記述例

・自由記述の定量化方法（方向性キーワード化）

・方向性ランキング（不安/希望）

・不安と希望をつなぐ“分岐点（min%）”の整理

・分岐点ワードの代表的な自由記述 年代×性別の傾向と、代表的な自由記述

▶ 調査報告書のダウンロードはこちら：レポート掲載URL

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本SPセンター シニアマーケティング研究室

URL: https://nspc.jp/senior/

本調査のDL先URL：https://nspc.jp/senior/archives/21610/