南仏の港町が育てた魚介のための白ワイン、「ポール・マス ピクプール・ド・ピネ 2024」新発売

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年3月24日より、ドメーヌ・ポール・マスが造る「ポール・マス ピクプール・ド・ピネ 2024」の取り扱いを開始しました。

▼ポール・マス ピクプール・ド・ピネ 2024 商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/623968

南仏の港町が育てた“魚介のための白ワイン”

今回発売する「ポール・マス ピクプール・ド・ピネ 2024」は、ラングドック地方の港町ピネ周辺で長く愛されてきた伝統品種「ピクプール」から造られます。

海風と石灰質土壌の影響による爽やかな酸とミネラル感を特徴とし、現地では「魚介にはピクプール」が定番として親しまれています。

ラングドックの当たり前を、日本のテーブルへ

南仏の港町では、牡蠣や魚料理とともに「ピクプール」を組み合わせるのが定番で、レモンを想わせる高い酸や塩味をもつ「ピクプール」は魚介の旨味を引き立てながら、料理全体の味わいを引き締める存在として長く愛されています。

フレッシュで食中向き、そして魚介を好む日本人との親和性が高いため、「魚介と楽しむフランスの白ワイン」という新たなスタンダードとして、日本市場での広がりが期待されます。

高品質ワインを生み出すラングドックのスターワイナリー「ドメーヌ・ポール・マス」

オーナー 兼 醸造家のジャン・クロード・マス氏

「日常の中に感動的なワインを」という意思のもと、「高品質」であると同時に「バリュー・ワイン」であることにこだわり、リーズナブルな価格で本格的なスタイルを貫く生産者として高く認識されています。テロワールを重視する一方、最新の醸造技術やアイデアを取り入れ革新を続けています。

商品情報

＜ポール・マス ピクプール・ド・ピネ 2024＞

・産地：フランス A.O.P.ピクプール・ド・ピネ

・品種：ピクプール 100%

・醗酵：ステンレスタンク

・熟成：ステンレスタンク

・アルコール度数：12.5％

・味のタイプ：白 辛口

・品番：623968

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：2,150円（税別）

・発売時期：2026年3月24日

コメント

南仏の港町で愛される魚介の王道パートナー。レモンや青リンゴの香りに、海風のようなミネラル感ときりりとした酸が際立ちます。牡蠣や貝、魚料理と抜群に合う、爽快な白ワイン。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101