【神奈川県川崎市発】出産・結婚後もキャリアを諦めない。女性97％の組織が実現する新しい働き方とは―株式会社リエゾンを2026年3月ホワイト企業に認定

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）は、女性専用フィットネス事業を展開する株式会社リエゾン（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：山本 浩靖）を2026年3月1日付で「ホワイト企業認定」いたしました。

近年、フィットネス業界においては、人材不足や人材定着、働きやすい職場環境の整備などが重要な経営課題となっています。ホワイト財団は、同社が運動サポートを通じて女性の健康づくりに寄り添い、利用者一人ひとりの前向きな変化を支えるとともに、地域社会への貢献を実現している点に着目しました。社員の多くを女性が占める組織として、ライフステージに応じた柔軟な働き方やキャリア継続を支援する体制づくりを推進し、社員一人ひとりがやりがいを持って働ける環境づくりに取り組んでいる点が評価され、今回の認定に至りました。

ホワイト企業認定について

株式会社リエゾン 企業情報 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13604

ホワイト財団が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年3月時点で累計650社がこの認定を取得しています。

その審査の結果、ホワイト財団は2026年3月1日付で株式会社リエゾンを認定しました。

認定の背景― ライフステージに寄り添う柔軟な働き方と、働きがいの両立―

同財団は、株式会社リエゾンにおける、社員一人ひとりのライフステージに寄り添った柔軟な働き方の実現に向けた取り組みに注目しました。同社は社員の97％を女性が占め、店舗スタッフは全員女性で構成されるなど、多くの女性が組織の中核を担っています。

こうした環境のもと、フルタイムから時短勤務への切り替えや復職時の柔軟な対応、ハイブリッド勤務、勤務日数や曜日を固定できる働き方など、多様な選択肢を整備。育児休業中から復職後まで切れ目のないサポート体制を構築し、キャリアを継続できる環境づくりを進めている点を評価しました。

また同財団は、「体が変わると心が変わる。心が変わると、毎日や人生が変わる。」という考え方のもと、お客様一人ひとりの変化に寄り添う仕事を通じて、社員自身が働きがいを実感できる企業文化にも着目しました。「ありがとう」という言葉が日々の原動力となり、成長実感につながっている点は、働きがいの高い職場環境を示すものです。

これらの取り組みにより、柔軟な働き方と仕事の意義が両立されている点を評価し、今回の認定に至りました。

縁でつながったすべての人を笑顔にする企業理念

同財団は、株式会社リエゾンが掲げる「縁でつながったすべての人を笑顔にする」という企業理念に着目しました。同社は、社員・顧客会員・地域女性といった“女性を中心としたつながり”に寄り添い、運動を通じた健康支援によって、日常と将来にわたる前向きな変化を支える存在を目指しています。

特に、女性のライフステージに伴う心身の変化や不安に寄り添いながら、健康面から支える「人生のパートナー」としての役割を担っている点が特徴です。また、社員自身も多くが女性であるからこそ、

他者貢献と自己実現の両立を体現できる環境づくりを重視している点を評価しました。

「女性が自分の人生を選べる社会」への挑戦

同財団は、同社が掲げる「自立した女性がキャリアを積む環境をつくり、日本の『女性が働く』を変える」というビジョンにも注目しました。

ライフステージの変化によってキャリアが制限されがちな現状に対し、「女性だから」という理由で我慢・諦め・妥協をするのではなく、仕事も人生も「どちらも」充実させる働き方の実現を目指している点が特徴です。

女性が多い組織だからこそ、同じ悩みや課題を共有しながら、自分の意思で人生を選び取ることを後押しする環境づくりに取り組んでいる点を評価しました。

現場に根付く価値観と組織づくり

同社では、子育てや家庭環境などが異なる女性社員が、それぞれの状況に応じて働くことができる環境が整備されており、「安心して働き続けられる」基盤が構築されています。

一方で、キャリア形成の過程においては、ライフイベントに直面した際に周囲の意向を優先してしまう傾向もある中、自身の役割への誇りや自己肯定感を高めること、そしてパートナーとの相互理解を築くことの重要性を社内で発信しています。

さらに、6つのリエゾンフィロソフィーの体現を重視し、全社員による投票で評価する表彰制度を通じて、女性一人ひとりが主体的に成長できる組織づくりを進めている点も特徴です。

株式会社リエゾン 代表 山本氏の想いと挑戦

株式会社リエゾン 代表 山本 浩靖 氏縁でつながったすべての人を笑顔にする

私たちは、「縁でつながったすべての人を笑顔にする」という理念を大切にしています。

ライフステージの変化によって、自分のやりたいことを諦めてしまうのではなく、仕事も人生も「どちらも」大切にできる環境をつくりたいと考えています。運動を通じて誰かの人生が前向きに変わり、その変化に寄り添うことが、働く私たち自身の成長にもつながっていく。

関わるすべての人が、自分らしい人生を歩めるように支えていくことが、私たちの目指す姿です。

株式会社リエゾンは、「縁でつながったすべての人を笑顔にする」という理念のもと、運動を通じて女性一人ひとりに寄り添いながら、仕事と人生の両立を実現できる環境づくりに取り組んでいます。

ホワイト企業認定は、同社の「関わるすべての人の笑顔と自己実現に貢献する」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社リエゾン

本社所在地：神奈川県川崎市高津区溝口2-11-8リバーストーン

第3ビル6F

代表 ：山本 浩靖

HP ：https://liaison-cv.co.jp/

事業内容 ：女性専用フィットネスクラブの運営

「北海道うまいもの館」の運営

企業情報（株式会社リエゾン） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13604

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年3月時点で、累計650社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/