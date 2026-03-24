【イベント出展のお知らせ】AI/DX 営業・マーケティング展に日本企業向けAI資料作成サービス「イルシル」が出展します！
株式会社イルシル
ステップごとにAIに指示を出せるため、より正確なスライド作成が可能
- 自社のテンプレートを登録可能
自社のロゴやテンプレートを登録できるため、普段と同じような資料が生成可能
- 簡単編集&パワポダウンロードも可能
イルシル上で簡単に編集が可能かつ、パワポに変換して編集も可能
- 資料の管理方法が上手くできず、過去の資料を参考に作りにくい
- 毎回ゼロから資料を作成するのが大変だと感じている
- 資料作成に時間がかかり、コア業務を圧迫している
- 日本企業かつ日本人がしっかりサポートしてくれるサービスがない
- 開催日時：2026年3月24日(火)～25日(水) 各日10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト 東4ホール
- 主催：株式会社イプロス
- 弊社ブース：9-14
- 住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F
- 代表者：代表取締役社長 宮崎有貴
- 事業内容：ソフトウェアの開発、運用
- URL：https://corporate.irusiru.jp/
【イルシルについて】
【各種SNS情報】
- YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://youtube.com/channel/UCnQRFuRxUz70exB5eMbKuyA?si=E6cNgtWStX9fgf6F)
- X：https://twitter.com/irusiru_jp/
- note：https://note.com/lubis_elucile/
- Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/
- Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/
- Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/
【お問い合わせ先】
AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 有貴）は、2026年3月24日(火)～25日(水)に東京ビッグサイトで開催されるAI/DX 営業・マーケティング展に出展いたします。
営業・マーケティングの現場で「いま使うべきAIがわかる」展示会です。弊社ブース（小間番号：9-14）では担当者が直接ご相談を承りますので、AI活用やDXにご興味のある方はぜひ足をお運びください。
■ イルシルの特徴- AIとの対話型でスライドが完成
ステップごとにAIに指示を出せるため、より正確なスライド作成が可能
- 自社のテンプレートを登録可能
自社のロゴやテンプレートを登録できるため、普段と同じような資料が生成可能
- 簡単編集&パワポダウンロードも可能
イルシル上で簡単に編集が可能かつ、パワポに変換して編集も可能
イルシルは、日本のビジネスシーンに特化したAIスライドサービスで、誰でも簡単に、高品質の資料を、短時間で作成できるようになることが特徴です。
■ こんな方におすすめ- 営業担当が各々資料を作成しているため、商談成約率に差がある
- 資料の管理方法が上手くできず、過去の資料を参考に作りにくい
- 毎回ゼロから資料を作成するのが大変だと感じている
- 資料作成に時間がかかり、コア業務を圧迫している
- 日本企業かつ日本人がしっかりサポートしてくれるサービスがない
3,000種類以上の豊富なテンプレートを用意しており、AIとの対話型でスライドを作成できるため、イメージに近いスライド資料を作成することが可能です。また、フォルダ機能やライブラリ機能などにより、クオリティが高い資料を会社やチーム単位で管理でき、わざわざ聞いて回ったり、パソコン内を探す手間が省けます。
■ 開催概要- イベント特設サイト：AI/DX 営業・マーケティング展(https://expo.ipros.jp/event/14277)
- 開催日時：2026年3月24日(火)～25日(水) 各日10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト 東4ホール
- 主催：株式会社イプロス
- 弊社ブース：9-14
■ 企業情報▼株式会社イルシル
- 住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F
- 代表者：代表取締役社長 宮崎有貴
- 事業内容：ソフトウェアの開発、運用
- URL：https://corporate.irusiru.jp/
【イルシルについて】
「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。
セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。
URL : https://irusiru.jp/corporate/
【各種SNS情報】
- YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://youtube.com/channel/UCnQRFuRxUz70exB5eMbKuyA?si=E6cNgtWStX9fgf6F)
- X：https://twitter.com/irusiru_jp/
- note：https://note.com/lubis_elucile/
- Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/
- Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/
- Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/
【お問い合わせ先】
株式会社イルシル
URL：https://corporate.irusiru.jp/contact