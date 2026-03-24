Apaman Leasing株式会社、公式ホームページを公開賃貸仲介・不動産事業・採用情報を一体で発信、お客様接点を強化

APAMAN株式会社

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区、代表取締役：川森敬史）は、首都圏・東海・福岡エリアに直営37店舗を展開し、直営事業の情報発信強化と顧客接点の向上を目的に、このたび公式ホームページを公開いたしました。

本サイトでは、賃貸物件検索導線をはじめ、事業内容、採用情報、会社概要、直営店舗一覧、お問い合わせ情報などを一体的に掲載し、お客様・求職者・取引先の皆さまに向けて、より分かりやすく当社情報をお届けしております。

当社は APAMAN グループの中核として賃貸仲介・不動産事業を担っており、新たな情報発信基盤として本サイトを活用し、安心してご相談いただける接点づくりを進めてまいります。

Apaman Leasing株式会社公式サイト

公式ホームページ公開の背景

当社はこれまで、賃貸仲介事業および不動産ソリューション事業を通じて、お客様一人ひとりのニーズに寄り添った住まい・不動産のご提案を行ってまいりました。

また、当社では直営店舗でのSNS 運用を通じて、スタッフの人柄や店舗の雰囲気を発信し、来店前のお客様に安心していただける接点づくりにも取り組んでいます。

ホームページの主な掲載内容

本ホームページでは、以下の情報を掲載しています。

・賃貸物件を探す

お部屋探しを検討されるお客様に向けた導線をトップページに設置しています。

・事業内容

「賃貸仲介事業」「不動産ソリューション事業」の2つの事業領域について掲載しています。

賃貸仲介事業では、お客様に寄り添った住まい探しのサポートを、不動産ソリューション事業では、売買仲介やコンサルティング業務について案内しています。

・採用情報

直営店でのキャリアに関心を持つ方に向けて、採用情報ページへの導線を設けています。

・会社概要

会社名、所在地、代表者、設立日、宅地建物取引業免許番号など、企業情報を掲載しています。

・店舗一覧

首都圏・東海・福岡の直営店舗情報を確認できる導線を設けています。

公式サイト :https://apaman-leasing.co.jp/

設置店舗一覧（直営店全37店舗）2026年3月23日現在

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/269_1_f5efb31048301b1de0582acfabab7b39.jpg?v=202603241051 ]

Apaman Leasing株式会社 代表取締役 川森敬史

このたび、Apaman Leasing株式会社では、公式ホームページを公開いたしました。

本サイトは、シンプルなページ構成とすることで、お客様が迷うことなく必要な情報にたどり着ける環境づくりを意識しました。

当社が組織づくりにおいて最も大切にしている価値観は『ハートフル（心が通い合う）』です。売上や利益だけを追うのではなく、社員・お客様・オーナーの皆さまと信頼関係を築くことが、持続的な事業成長の土台になると考えています。

こうした考えのもと、当社では情報発信にも力を入れており、直営店舗でのSNS運用を通じて、スタッフの人柄や店舗の雰囲気を発信することで、ご来店前のお客様に安心していただける接点づくりを進めてまいりました。

今回のホームページ公開も、その取り組みの一環として、情報の透明性を高め、より安心してご相談いただけるようにいたしました。

今後も、心が通い合う関係性を大切にしながら、お客様一人ひとりに寄り添い、より良い顧客体験の提供に努めてまいります。

※賃貸住宅仲介業店舗数 No.1

調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間：2024年5月14日～5月28日

調査実施：株式会社エクスクリエ

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※賃貸住宅仲介契約数 No.1

調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【Apaman Leasing株式会社】

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区、代表取締役：川森敬史）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村浩次 ）の連結子会社で、賃貸仲介（リーシング事業）を中心に、賃貸不動産に関するサービスを展開しています。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group