【ブルガリ】　ハイエンドコレクション「エクレティカ」より ハイジュエリーバッグコレクションを発表

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリは、ハイジュエリーとハイエンドウォッチの世界において、新たな美の芸術を紡ぎ出す「エクレティカ」を発表します。このコレクションは、ヴィジョン、コントラスト、そして大胆な想像力によって美を創造する、まさに「折衷主義」を表現しています。

ブルガリが芸術と紡ぐ流動的で絶え間なく進化する対話から生まれたこのコレクションは、メゾンのアートマンシップ ー デザイナーと職人が共通の創造的な理念のもと、芸術的感性と優れた技術の融合を追求するブルガリ独自の概念 ― を最も大胆に表現したものです。

ローマの重層的な美しさに根差したこの新たな章は、ハイジュエリーの可能性を再定義する、数世紀にわたる芸術的表現から汲み取られたブルガリの意思表明です。彫刻、絵画、建築が創造の領域となり、デザイナーや職人たちは、ブルガリだけが無限に追及する表現の自由をもって、ボリューム、光、色彩、構造的な大胆さを探求します。

ローマン ハイジュエラーであるブルガリは、折衷主義を単なる様式ではなく、常にクリエイティブな手法として対比を調和へと昇華させることを、その本質的な表現としてきました。1884年以来、包括と再創造というこの哲学は、ブルガリのヴィジョンに不可欠な要素として、断絶、多様性、進化を受け入れながら、絶え間ない革新の基盤となりました。創業者のソティリオ・ブルガリの創業理念から、1950年代以降に導入されたメゾンの美的革命と革新的なコードに至るまで、折衷主義はブルガリのアイデンティティのあらゆる章を形成してきました。

今日、「エクレティカ」はこのレガシーを新たな芸術的次元へと昇華させます。そこでは、メゾンのアートマンシップが展開されます。ハイジュエリーは、身につけられるアートであり、異なる領域を越えた生きた対話として構想されるのです。

ブルガリ グループCEOのジャン-クリストフ・ババンは次のようにコメントしています。

「このコレクションは、まさに私たちブルガリを象徴しています。なぜなら、折衷主義は私たちのDNAの一部だからです。ローマそのものが折衷主義の象徴といえましょう。何世紀にもわたる芸術が共存し、互いに刺激を与え合い、常に新しい美を生み出しています。「エクレティカ」はこの精神を凝縮したものです。異なる世界、異なる芸術が、紛れもなくブルガリのクリエイティブな言語へと収束しています。そして、それは前例のない野心をもって実現されています。カポラヴォーリのクリエイション、そして類稀な数のマルチミリオンのマスターピースとコンバーチブルな作品の数々は、私たちが創造性、技術、そして想像力をどこまで追求し、ハイジュエリーとハイエンドウォッチメイキングの可能性を再定義できるのかを明らかにしているのです」

「エクレティカ」は、彫刻、絵画、建築といった幅広い芸術分野と対話することで、ハイジュエリーとアートの境界線を再定義します。彫刻からは、光と影の遊びを表現する立体的なボリュームのインスピレーションを得ています。絵画は、色彩豊かなボキャブラリーを提供し、ジェムストーンが貴重な色彩の筆致として、鮮やかで意外性のあるハーモニーを奏でます。建築は、リズム、バランス、そしてプロポーションをもたらします。これらの芸術言語は一体となり、メゾンの持つ自由な精神と、多様な美を追求する姿勢を体現する、統一されたクリエイティブな手法へと融合されます。

比類なきハイジュエリーバッグ

ブルガリは、その折衷的なヴィジョンをあらゆる創造性の領域に広げ、ジュエリーのサヴォアフェールとレザーアートが織りなす生きた対話を通して、ジュエリーのクリエーションに基づき構想された10点の比類なきハイジュエリーバッグを発表します。最高級のアリゲーター レザーをもちい、卓越したジュエリー メイキングにふさわしい熟練の技で仕上げたそれぞれのバッグは、メゾンの象徴である変容性を真の芸術へと昇華させます。目を惹く取り外し可能なクロージャーは、ハイジュエリーのネックレスやブローチとなり、機能的なオブジェクトから身に着ける芸術品へとシームレスに変容します。

バッグ 「ディーヴァ ドリーム」バッグ 「ディーヴァ ドリーム」

「ディーヴァ ドリーム」のイブニングバッグは、アールデコ様式の幾何学模様を彫刻的なフォルムと魅惑的なディテールへと昇華させ、「ドラゴーネ」のトップハンドルバッグとイブニングバッグは、絵画の言語を表現豊かな色彩へと昇華させています。「セルペンティ オリジナル」のトップハンドルバッグとイブニングクラッチは、洗練されたフォルムに建築様式を巧みに融合させています。それぞれの逸品は、その貴重なシグネチャーとして構想された唯一無二のハイジュエリークリエーションから着想されています。

バッグ 「セルペンティ」バッグ 「セルペンティ」

さらにハイエンドの 「エクレクティック セルペンティ」からは、コレクションのクリエイティブ テーマにインスパイアされた、アイコンであるセルペンティ ヘッドのクロージャーをグラフィカルかつ現代的に解釈した、新たなシェイプのアリゲーターレザーのバッグが登場しました。

バッグ 「セルペンティ」

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