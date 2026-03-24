創業106年・売上414億のOEMメーカーが挑む「新規事業の壁」 オルタック、ゴムノイナキの伴走支援事例を公開

株式会社オルタック

マーケティングの伴走支援サービス「マーケティング担当くん(R)」を提供する株式会社オルタック（本社：東京都中央区、代表取締役：イルマス玲、以下「オルタック」）は、自動車部品を中心とした工業用ゴム部品のOEM生産を手がける創業106年の企業、ゴムノイナキ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：稲木裕、以下「ゴムノイナキ」）への新規事業支援の事例を、インタビュー動画および記事として公開いたしました。

本事例は、製造業をはじめ新規事業の実行体制に課題を持つ企業の参考となることを目的に公開したものです。

インタビュー動画を見る（YouTube） :https://www.youtube.com/watch?v=vfh_WGi5aqs

106年続くOEM製造業が直面した「新規事業の壁」

ゴムノイナキは、創業100周年を機に、OEM事業に加えて自社発の新規事業を立ち上げるべく社内に「商品企画室」を新設。防災用品、フェムテック（FemTech）、Webマーケティングの3領域で事業開発に着手しました。しかし、新規事業に必要なマーケティングや事業推進のノウハウが社内になく、企画を迅速に実行へ移すためのチーム編成が課題となっていました。

オルタックは「マーケティング担当くん」として、戦略策定と現場実行の両面から伴走。サービスサイト改善、広告運用、メディア改善などのマーケティング施策に加え、新規事業の企画段階から参画し、事業開発全体の推進を支援しました。その結果、新規事業プロジェクトの推進速度が向上し、新たな事業企画にも着手できる体制が構築されています。

技術力はある、しかし「人のあて」がない--製造業の新規事業の現実

地域産業型OEMを主力とする製造業では、既存の受注体制の中でマーケティングや事業開発の機能を大きく持つ必要が少ないため、新規事業に着手する際に実行体制をゼロから構築しなければならないケースが多くあります。本事例は、こうした企業が外部の伴走型支援をどのように活用し、新規事業の実行チームを構築したかを具体的に紹介するものです。

ゴムノイナキ株式会社 経営企画本部 商品企画室 課長 小山俊一氏のコメント

「新規事業は10打席立って2安打くらいが関の山の世界です。だからこそ打席に立つ数を増やすことが重要で、そのためにはスタートダッシュを切れるチームが必要でした。マーケティング担当くんは、戦略のサポートも実働のサポートもいただける。一般的なコンサルタントはトップマネジメントのサポートに寄りがちですが、私が求めていたのは現場で一緒に手を動かしてくれる主任機能でした。今では社内の人間と同じ距離感で相談できる関係が築けており、新たな事業企画にも迷わず着手できるようになりました。」

株式会社オルタック 代表取締役 イルマス玲のコメント

「製造業を中心に、長年培った高い技術力を持ちながら、新たな市場への踏み出し方に課題を感じている企業は多くあります。ゴムノイナキ様との取り組みでは、戦略を立てるだけでなく、現場で一緒に手を動かす伴走型の支援を通じて、新規事業の実行スピードを上げることに注力してまいりました。本事例が、同様の課題を持つ製造業をはじめとした企業の皆様にとって、外部支援の活用を具体的に検討する際の一助となれば幸いです。」

インタビュー動画を見る(YouTube) :https://www.youtube.com/watch?v=vfh_WGi5aqs

動画・記事の公開URL

取材について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180197/table/1_1_628c6dd1299fdf98f3f3e5bb50d34f54.jpg?v=202603240951 ]

本件に関する取材、素材提供、掲載のご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

【参考】展示会出展情報

ご相談・お問い合わせ :https://ortak.co.jp/contact

2026年3月24日（火）～25日（水）、東京ビッグサイトにて開催の「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring(https://expo.ipros.jp/event/14277)」に出展します。ブースにて本事例の詳細をご覧いただけます。

「マーケティング担当くん」について

「マーケティング担当くん」（登録商標第6955929号）は、株式会社オルタックが提供する伴走型マーケティング支援サービスです。「外注費を、自社の資産へ。」をコンセプトに、戦略策定から現場の実行支援まで、クライアント企業のマーケティング機能として加わり、最終的にクライアント自身が自走できる体制の構築を支援します。

最大の特徴は、特定の手法に偏らない支援体制です。広告代理店は広告運用を、SEO会社はSEO施策を提案しがちですが、マーケティング担当くんは広告・SEO・サイト改善・コンテンツ・新規事業企画など複数の領域に対応できるため、手法ありきではなく、クライアントの本来の事業目的に対して経営者目線で最適な打ち手を提案・実行します。

また、従来のコンサルティングが戦略提言に留まりがちであるのに対し、企画・実行・改善までを一気通貫で担う「主任機能」としてチームに参画。クライアント社内のメンバーと同じ距離感でプロジェクトに入り、ノウハウの移転と組織の自走化を同時に目指します。さらに、各社固有の課題に応じた専用ツールの開発・提供も行っています。

ゴムノイナキ株式会社 会社概要

株式会社オルタック 会社概要

本件に関するお問い合わせ・取材のご依頼

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180197/table/1_2_37e2b0ad3defd4266bd455ec9672cdcf.jpg?v=202603240951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/180197/table/1_3_4cfd04fb9eed66b024934c2e53a11d13.jpg?v=202603240951 ]

株式会社オルタック

代表取締役 イルマス玲

E-mail：info@ortak.co.jp