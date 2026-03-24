「AIに仕事を奪われる秘書」から「AIを使いこなす秘書」へ──秘書特化のAIスクール『ネクスト秘書』提供開始

青山花壇株式会社元秘書のふたりで秘書業務に特化したAIの使い方を解説

青山花壇株式会社は、秘書・事務・アシスタント業務に従事する方を対象としたAIスクール『ネクスト秘書』の提供を開始しました。また、サービス内容を詳しく解説するオンラインセミナーを2026年4月18日に開催いたします。

■ 秘書は「作業者」ではなく、経営を支える存在

本来、秘書は経営陣を支え、先回りした気配りや判断を行う重要な役割です。

しかし現場では、資料作成や議事録、メール対応、スケジュール調整といった業務に追われ、「本来の役割」に手が回らない状況が多く見られます。

その結果、自分の時間を犠牲にしながら働いている秘書も少なくありません。



■ AIが使える秘書と、使えない秘書に分かれ始めている

こうした状況に対し、AIの登場が大きな転換点となっています。

すでに現場では、「AIを使いこなしている秘書」と「使えていない秘書」の間で、生産性や業務品質に差が生まれ始めています。

AIの進化スピードは非常に速く、基礎的なスキルを早期に習得しておかなければ、今後の業務についていくことが難しくなる可能性があります。



■ 秘書業務そのものを効率化する、秘書特化のAIスクール『ネクスト秘書』

『ネクスト秘書』は、秘書・事務・アシスタント業務に特化したAI動画教材です。

1本約45分の動画を全15本収録し、実務に直結する内容を体系的に学ぶことができます。



一般的なAIスクールでは「知識は学べたが、実務にどう活かせばよいかわからなかった」という声も多く聞かれます。



本スクールでは、そうした課題を解消するため「秘書の日常業務そのもの」を題材にAI活用を学びます。



・議事録作成

・資料作成

・メール文作成

・スケジュール管理

・リサーチ、情報整理

これらを実際の業務フローに沿って学ぶことで、「学んで終わり」ではなく、「その日から実務で使えるAIスキル」を身につけることができます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZFosOt03Ues ]

■ ITスクールRareTECH監修、2,000名以上の育成実績に基づくカリキュラム

本スクールのカリキュラムは、ITスクール「RareTECH」による監修のもと開発されています。

RareTECHはこれまでに2,000名以上のエンジニアを育成してきた実績を持ち、体系的なカリキュラム設計に強みがあります。

その知見をもとに、AIの基礎から実務応用までを無理なく習得できる構成となっています。

■ 元楽天役員秘書×秘書歴12年講師が、現場で使えるAI活用を解説

講師は、実務経験を持つ秘書2名が担当します。

笹木ナオミ：元楽天株式会社 役員秘書

Emily：秘書歴12年。会社員秘書を経てフリーランス秘書として活動

現場での業務を熟知した講師が、「秘書としてどう使うか」に焦点を当てて解説するため、実務に直結する形でAIスキルを身につけることができます。

■ AIを活用することで、業務時間と質が大きく変わる

本スクールで扱うAI活用により、以下のような変化が期待できます。

・議事録作成：2時間 → 10分

・英文メール作成：30分 → 3分

・資料作成：終日 → 30分

・調整業務：煩雑 → スムーズ

業務の効率化により、秘書が本来担うべき「気配り・先回り・経営サポート」に集中できる環境を実現します。

■ セミナー開催：ネクスト秘書の全体像を公開

本サービスの詳細を解説するオンラインセミナーを開催します。

【開催日】2026年4月18日（土）10:00～11:30

【形式】オンライン（Zoom）

【内容】

・秘書業務でのAI活用法

・ネクスト秘書のサービス説明

・受講者の声の紹介

※参加方法・詳細はこちら(https://utage-system.com/page/wq6S4T8WoBj7)からご確認ください

https://utage-system.com/page/wq6S4T8WoBj7

■ noteにて、サービス詳細や受講者の声を公開中

ネクスト秘書の詳細や受講者インタビューは、note(https://note.com/next_hisyo)でも一部公開しています。

https://note.com/next_hisyo



■ 今後の展望

今後は、秘書業務に限らず、事務・バックオフィス領域全体にAI活用を広げ、「AIを使いこなす人材の育成」を支援していきます。

【会社名】青山花壇株式会社

【設立】2014年4月1日

【所在地】東京都港区南青山2‐22₋14₋310

【代表取締役】笹木ナオミ

【URL】https://www.aoyamakadan.com/

【メール】info@hisholio.com