内閣府より表彰『やまと社会インパクトファンド』が地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」に選出

株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ

インパクト投資を実践するベンチャーキャピタル（VC）である株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ（代表取締役：青木 武士、以下、CMV）と株式会社南都銀行（頭取：石田 諭氏）の投資専門子会社である南都キャピタルパートナーズ株式会社（代表取締役社長：堺 敦行氏）が運営する、地域課題解決型のインパクトVCファンド『やまと社会インパクトファンド』は、令和７年度の地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」として全国８１０件から選出され、内閣府特命担当大臣（地方創生担当）より表彰されました。

■ やまと社会インパクトファンド概要

やまと社会インパクトファンド（以下、当ファンド）は、CMVと南都銀行の投資専門子会社である南都キャピタルパートナーズ（NCP）が共同GPとして運営する地域課題解決型のインパクトVCファンドです。

【事業スキーム】

当ファンドは、奈良県およびその周辺地域（やまと地域）の社会課題を解決し、その実践者を多数輩出することを目的として設立しました。地域課題の可視化とインパクト志向の企業育成を軸に、投資候補先の選定・評価、投資、さらに具体的な社会的インパクトの実現に向けた伴走支援、インパクト評価・公表までを一貫して実施しています。また、銀行職員等への実践者育成にも注力しています。

【起業家育成プログラムの様子】

当ファンドの主な特徴は以下の4点です。資金提供に留まらず、社会的インパクトの測定・マネジメント（IMM）の実践プロセスを通じて地域課題解決の推進に取り組んでいます。

■ 表彰式の様子

- 地域課題の可視化：自治体や地域企業と連携し、解決すべき課題を「地域課題デザインマップ」として特定。- 能動的なソーシング・スタートアップ育成支援：可視化した地域課題に対し、解決策を持つスタートアップを能動的に探索・育成。- IMMの実践：全ての投資先に対し、IMMを導入し、財務リターンと社会的価値の両立を追求し、レスポンシブルExitを目指し一貫支援。- 人材育成：銀行職員等を「インパクトキャピタリスト」として育成し、地域に課題解決の実践者を輩出。【地域課題デザインマップ作成ワークショップの様子】

２０２６年３月１３日に中央合同庁舎にて執り行われた表彰式にて表彰状が授与されました。

左から株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ代表取締役 青木社長、津島 淳内閣府副大臣、南都キャピタルパートナーズ株式会社代表取締役 堺社長

■ 今後の展望

当ファンドは現在８社への投資を実行し、地域課題解決に向けた事業成長および社会インパクトの創出を支援しています。２０２６年２月には３回目となるインパクトレポートを発刊し、インパクトファンドの投資成果および投資先企業がもたらす社会的インパクト（社会変化）の成果を発信しました。今後も地域の方々や投資先の方々とともに地域課題解決のさらなる加速に向けて、取り組みを進めていきます。

【株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズについて】

創立 ：２０２６年１１月１１日

代表者 ：代表取締役 青木 武士

所在地 ：東京都千代田区霞が関３-２-５ 霞が関ビルディング １９階

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

資本金 ：１００百万円

URL ：https://capitalmedicaventures.com/

『起業家の伴走者として練達することで、社会問題の解決に貢献する』をミッションに掲げ、ヘルスケア領域でのスタートアップに対して、インパクト投資を実践するベンチャーキャピタル。事業利益を最大化させる為には、アウトカム（顧客への行動変容とそれ生み出す利益）を創出することが肝心だと捉え、アウトカム創出を重視したスタートアップへの投資支援を行っている。