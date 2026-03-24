“超かわいい”体験型イベント誕生

株式会社パレットグループ

2026年3月24日

株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号神田ノースフロント8階、代表取締役：新井貴雄）は、camille Tokyo のFCブランド HAPPYUNBIRTHDAY による初のPOPUPイベントの出店サポートを実施いたしました。

開催期間：2026年2月11日～2月17日

本イベントでは、“その場で完成させる楽しさ”をテーマに、来場者参加型のカスタム体験コンテンツを展開しました。

■導入の背景

近年、商業施設では「モノを買う」だけでなく「体験する」ことが来館動機の重要な要素となっています。特にZ世代を中心に、“自分らしさを表現できる一点物”や“作る過程を楽しめるコンテンツ”への需要が高まっています。

本POPUPでは、ブランドの世界観を体験として届けることを目的に、短時間でも気軽に参加でき、SNSで共有したくなる参加型イベントとして企画されました。

買い物の合間に立ち寄れるライトな体験でありながら、ブランドの魅力を強く印象付ける取り組みです。

■本出店の経緯

camille tokyo にとって、新ブランド HAPPYUNBIRTHDAYとしての初のPOPUP開催は、今後の展開を左右する重要な取り組みでした。初開催であるからこそ、商業施設との調整や進行面において、安心して任せられるパートナーの存在が求められていました。

当社はこれまでの催事運営における調整実績および商業施設とのリレーションを評価いただき、出店調整および運営サポートの窓口として参画。その結果、当社を介した形での出店が実現しました。

ブランドの世界観やコンテンツはブランド側が担い、当社が商業施設側との調整・進行を支える体制を構築することで、安心して挑戦できるPOPUP開催に至っています。

■イベント内容

来場者が好きなパーツを選び、その場で完成させるカスタムアクセサリー制作を実施。

造花に好きなチャームを組み合わせて作り

カラビナに好きなアイテムを自由に装着するカスタムキーチェーン

“推し活・デコ文化・自己表現”のトレンドを取り入れ、世界に一つだけのアイテムを持ち帰れる体験として展開。

「選ぶ時間が楽しい」「超かわいい」といった反応を中心に、SNS投稿をきっかけに賑わいを創出しました。

■本取り組みの特徴

体験参加を促し滞在時間を創出 気軽に参加できる価格帯で参加ハードルを低減 完成品の持ち歩きにより館内回遊・視認性向上に寄与 SNS投稿による館外への認知拡大 短期催事でもブランド理解を深めるコミュニケーション型イベント

■ブランドについて

HAPPYUNBIRTHDAYは、「日常をちょっと特別にする“かわいい体験”」をコンセプトに展開する体験型アクセサリーブランドです。

選ぶ楽しさ・組み合わせる楽しさ・持ち帰る満足感を重視し、若年層を中心に支持を集めています。

公式SNS：

■今後の展開

株式会社パレットグループでは、商業施設の特性や来館層に合わせたPOPUP企画を通じ、ブランド価値向上と来館動機の創出を両立する体験型イベントの展開を推進してまいります。

商業施設でPOPUP出店をご検討の事業者様は、ぜひ当社までお問い合わせください。

■会社概要

会社名：株式会社パレットグループ

代表者：代表取締役 新井貴雄

設立：2017年12月14日

本社所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号神田ノースフロント8階

事業内容：アソビ領域に特化した総合商社

（トレカ・ホビー卸、業務用機器販売・レンタル、エンタメモール運営、業界特化BPaaS提供 ほか）

ウェブサイト：https://palettegroup.co.jp/

■お問い合わせ先

商業施設POPUPサポートに関するお問い合わせ

株式会社パレットグループ

空き区画収益開発カンパニー

担当：寺岡

電話番号：03-4405-458(#)

メールアドレス：m.teraoka@palettegroup.co.jp

HP：https://sppcorp.jp/