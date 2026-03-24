timelesz、新体制初ドームツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」Blu-ray & DVD 3月25日（水）発売！
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、timeleszのBlu-ray & DVD「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」を3月25日（水）に発売します。
timeleszが昨年12月26日・27日の京セラドーム大阪から2026年1月7日・8日、追加公演の2月4日・5日の東京ドーム公演を合わせ全6公演で開催した、新体制初となるドームツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」。今作にはその記念すべきライブツアーの模様を初回限定盤／通常盤ともに3Disc仕様で収録しています。
初回限定盤／通常盤Disc1にはドームツアーから東京ドーム公演の本編を収録。初回限定盤のDisc2には、新体制初の全国アリーナツアーとして、昨年6月28日の千葉・ららアリーナ東京ベイ から、8月24日の静岡・エコパアリーナまで全国8都市24公演が行われた中から、横浜アリーナ公演の本編を収録。Disc3にはアリーナ～ドームツアーの全会場から選りすぐったMCのダイジェスト映像を収めているほか、横浜アリーナ／東京ドーム公演、それぞれで撮影した写真で構成されたスペシャルフォトブックを封入しています。
通常盤のDisc2にはアリーナ～ドームのツアードキュメント映像を収録。決意を新たに8人でライブに向かっていく姿、初ツアーにかける想いなど、素顔のtimeleszをのぞける内容となっています。Disc3には新体制発足からの１年間を振り返りつつ、集大成となった東京ドーム公演をみんなで楽しく食事をしながら鑑賞した、パーティースタイルのビジュアルコメンタリーを収録しています。
timeleszは、4月29日（水）に新体制2作目となるニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）をリリース予定です。5月からは全国アリーナツアーの開催も決定しています。
timelesz 『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』 LIVE ダイジェスト映像
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fcd8A1KsDx0 ]
timelesz 『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』 Document Movie ダイジェスト映像
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=piU9awjcIt0 ]
timelesz 『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』 ビジュアルコメンタリー ダイジェスト映像
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=C3a2QBrwqLE ]
timelesz 『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』 -MC Digest- ダイジェスト映像
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=3QL8RnPZdIs ]
timelesz Blu-ray & DVD「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」
3月25日（水）発売
＜初回限定盤＞三方背BOX＋デジパック仕様
[Blu-ray(3 Discs)]
OVXT-19006/8 \8,800（税込）
[DVD(3 Discs)]
OVBT-19006/8 \8,800（税込）
【Disc1】※初回限定盤・通常盤共通（151分）
■「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode1 FAM DOME」＠東京ドームライブ本編
【Disc2】（131分）
■「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode1 ～FAM～」＠横浜アリーナライブ本編
【Disc3】（115分）
■「episode1 ～FAM～ → episode1 FAM DOME」-MC Digest-
▷アリーナ：千葉～愛知～福岡～北海道～大阪～神奈川～宮城～静岡
ドーム：大阪～東京
各地厳選されたMCをダイジェスト収録！
※横浜アリーナ、東京ドームのMCはライブ本編に未収録回を収録
【封入特典】
■スペシャルフォトブック<アリーナver.> (40P）
■スペシャルフォトブック<ドームver.> (40P）
＜通常盤＞
[Blu-ray(３Discs)]
OVXT-11006/8 \6,600（税込）
[DVD(３Discs)]
OVBT-11006/8 \6,600（税込）
【Disc1】※初回限定盤・通常盤共通（151分）
■「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode1 FAM DOME」＠東京ドームライブ本編
【Disc2】（120分）
■Document Movie of
We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ～FAM～→ 2025-2026 episode 1 FAM DOME
▷新体制初となるアリーナ→ドームツアーの裏側に追ったドキュメント映像を大ボリュームで収録！
【Disc3】（105分）
■Looking Back：The Year -FAM DOME ビジュアルコメンタリー-
▷新体制発足からの１年間を振り返りつつ、集大成となった東京ドーム公演を
みんなで楽しく食事をしながら鑑賞した、パーティースタイルのビジュアルコメンタリー！
timelesz（タイムレス）
メンバーは佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝。
2011年11月16日、Sexy Zoneとしてシングル『Sexy Zone』でデビューし、オリコン週間ランキング１位を獲得。
以降シングル28作、アルバム13作（ベスト／アニバーサリーアルバム／EPを含む）を発表し、全作品でオリコン週間ランキング１位を記録。
2024年4月1日よりtimeleszに改名し、3人体制へ。2024年6月19日timelesz の第一弾リリースとして、1st EP 『timelesz』 をリリース、3人体制で最後のシングル『because』を2024年11月20日にリリースし、オリコン週間ランキング１位を記録。
2024年9月13日からはNetflixにて新メンバー募集オーディション「timelesz project -AUDITION-」の世界独占配信がスタートし、初回配信週の視聴で日本におけるシリーズTOP10で１位を獲得。その後も配信の度に今日のシリーズTOP10上位を獲得するなど、大きな話題を呼んだ。
2025年2月5日、新メンバー寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝を迎え、timelesz 新体制が始動！
オーディション最終選考でも課題曲となった「Rock this Party」を2月28日に新体制第一弾としてデジタルリリース。グループ初の試みとなったこの曲と同タイミングでSexy Zone時代の楽曲も含む選りすぐりの12曲をコンピレーションにて配信。わずか３日分の集計ながら、3月5日付の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」および「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で見事2冠を達成。
2025年6月11日に発売した新体制初のアルバム『FAM』はオリコン週間ランキング１位。発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録。冠および出演したテレビ番組は放送のたびにTVerのバラエティランキング上位に食い込んでいる。
2026年2月5日に新体制発足1週年を迎え、4月29日には新体制2作目となるニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）のリリースおよび、5月から同アルバムを引っ提げての全国アリーナツアーの開催も決定している。
［OFFICIAL SITE ］
https://ovtp.jp/
「Rock this Party」 「Anthem -episode 1-」 ダイジェスト from 『We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ～FAM～』
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=I5OUS-SJOZs ]
「ワンアンドオンリー」「スキすぎて」 ダイジェスト from 『We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ～FAM～』
[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=722Q1lj_n9c ]
「Do Me Do Me」 「Cream」 ダイジェスト from 『We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ～FAM～』
[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=ANnPnMltzic ]
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