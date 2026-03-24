滝野スノーワールドは3/31（火）まで！グリーンシーズンは4/19（日）よりオープン！（国営滝野すずらん丘陵公園）

雪遊びの季節もあと少し。

一般財団法人 公園財団

３月も残すところ数日。

令和7年度のホワイトシーズン「滝野スノーワールド」としての営業を3/31（火）をもって終了いたします。

今年は高温の影響で融雪が進みましたがまだ、雪遊びが楽しめる状況です。

※気温上昇などにより使えない施設が発生する可能性もあります。

4/19（日）からは！グリーンシーズンスタート！

ゲレンデ状況 :https://www.takinopark.com/gerennde/

4/19（日）からは「滝野すずらん丘陵公園」のグリーンシーズンをスタートします！

園内では、約120品種23万本の「チューリップ」や森を彩る山野草の女王「シラネアオイ」などの季節を彩る花々や滝巡りなどの自然、ここでしか遊べない大型遊具など一日中遊ぶことができます。

■夏季営業期間について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/696_1_7bfff32f748d8664a525da8c3ee714d6.jpg?v=202603240951 ]入園料・駐車料金 :https://www.takinopark.com/fee/■令和8年度入園無料日について[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/696_2_6dc156b4c7af5e1c0d893fbd450ac70d.jpg?v=202603240951 ]

※駐車料金別途必要となります。

滝野すずらん丘陵公園 春の見どころ！

■シラネアオイと春の野の花まつり

滝野の森ゾーン・自然博物園では期間中、森の中に咲くシラネアオイの群落が見ごろを迎えます。

森の情報館から徒歩10分ほどのところにある「シラネアオイの小径」では毎年500本以上の花が見られ、エリア全体で1,500本ほどの花を見ることができます。

足もとに咲く小さな野の花とともに森の散策をお楽しみください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/696_3_3a1d10edec18c747f976dffeb18c924e.jpg?v=202603240951 ]シラネアオイと春の野の花まつり :https://www.takinopark.com/siraneaoi-festival/■チューリップ・すずらんフェスタ

今年は約120品種23万本のチューリップがカントリーガーデンの丘を彩ります。

虹の様に植栽された「虹の丘」や様々な色がランダムで植栽された「彩の丘」など異なる景色の花畑の景色を楽しめます！

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/696_4_f4baa8f6928012d374ae52341b4bf25d.jpg?v=202603240951 ]チューリップ・すずらんフェスタ :https://www.takinopark.com/tulipsuzurannfesta/■キャンプ

夜も滝野を楽しもう！

オートリゾート滝野では、テントサイトやキャビンなどがあり様々な形でキャンプを楽しめます。

場所：オートリゾート滝野

■遊具

滝野といえば遊具！

ここでしか遊べない大きな遊具で思いっきり遊ぼう！



場所：こどもの谷他

■BBQ

北海道の春といえばお花見とBBQ！

園内４か所の炊事広場では青空の下で

BBQを楽しめます！



場所：渓流ゾーン・滝野の森ゾーン東エリア

お問い合わせ先

国営滝野すずらん丘陵公園（滝野スノーワールド）

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画課企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

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