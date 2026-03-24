TVアニメ『ガチアクタ』×ヴィレッジヴァンガード～限定コラボグッズ発売決定！！～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年3月24日（火）より、TVアニメ『ガチアクタ』×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！

掃除屋アクタ所属のルド、エンジン、ザンカ、リヨウをミニキャラで描き起こし。

ヴィレヴァンエプロン姿のスペシャルアートに！

期間限定の受注販売となりますので、ストリート感あふれるポップなデザインの限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全4種 各\2,500（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

ルド：W61×H106mm

エンジン：W59×H108mm

ザンカ：W50×H100mm

リヨウ：W83×H99mm

■缶バッジ（ランダム） 全4種 各\700（税込）

■缶バッジ（全4種セット） \2,800（税込）

【素材】

紙、ブリキ

【サイズ】

57φ

■ステッカー（ランダム） 全4種 各\700（税込）

■ステッカー（全4種セット） \2,800（税込）

【素材】

合成紙

【サイズ】

約W40×H70mm

■トートバッグ \3,200（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

天辺W360×H370×マチ100mm+ハンドル

■マグカップ \2,800（税込）

【素材】

ストーンウエア

【サイズ】

約103mm×92mm

■アクリルマグネット 全4種 各\1,200（税込）

【素材】

アクリル、マグネット

【サイズ】

ルド：W33×H56mm

エンジン：W32×H58mm

ザンカ：W27×H53mm

リヨウ：W44×H53mm

■Tシャツ \6,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70/身巾52/肩巾47/袖丈20cm

L ：身丈74/身巾55/肩巾50/袖丈22cm

XL：身丈78/身巾58/肩巾53/袖丈24cm

■POP風アクリルバッジ 全4種 各\1,400（税込）

【素材】

アクリル、PVC、亜鉛合金

【サイズ】

W76×H60mm

■ハンドタオル \1,500（税込）

【素材】

綿、ポリエステル

【サイズ】

200×200mm

■アクリルキーホルダー（ランダム） 全4種 各\1,400（税込）

■アクリルキーホルダー（全4種セット） \5,600（税込）

【素材】

アクリル、亜鉛合金

【サイズ】

約W40×H70mm

■ブランケット \8,000（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

900×650mm

【受注期間】

2026年3月24日（火）17：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22278

【関連リンク】

▼TVアニメ『ガチアクタ』公式Ｘ

https://x.com/gachiakuta_PR

▼TVアニメ『ガチアクタ』公式YouTube

https://www.youtube.com/@gachiakuta_PR

▼TVアニメ『ガチアクタ』公式Instagram

https://www.instagram.com/gachiakuta_PR

▼TVアニメ『ガチアクタ』公式TikTok

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【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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