【埼玉県越谷市】こしがや私のイチOSHI「April Dream」プロジェクトを実施します

埼玉県越谷市

プロ野球選手になる！（夢を記載したカード）展示の様子

越谷市では、ブランドメッセージ「水遊都市KOSHIGAYA」を策定し、地域の価値を創造し、市内外に効果的に発信するシティプロモーションを推進しています。

さて、新学期、新社会人、新しい仕事、新しい仲間、４月は、いろいろな始まりの時期です。目標もやってみたいこともみんな夢のひとつです。

このたび、あなた自身の笑える夢、人が驚く夢、明日実現する夢、世界を変える夢、未来を楽しくする一人一人のイチOSHIの夢、とっておきの夢を募集する、こしがや私のイチOSHI「April Dream」プロジェクトを下記のとおり実施します。

記

１ 概要

「夢の桜カード」にイチOSHIの夢、とっておきの夢を記入し、Dreamスポット（桜の木を模した台紙）に貼り付けていただきます。

また、市内の小・中学生をはじめ、市民の皆さんにご協力いただき、事前に「夢の桜カード」を記入いただきました。事前記入分は３月２３日から展示します。

２ 実施期間

令和８年３月２３日（月）～４月１０日（金）

※会場に記載台を設置し、その場で記入・貼り付けすることができます。

３ 場所

市役所エントランス棟２階

４ AprilDreamについて

４月１日にウソではなく夢を発信し、夢であふれる未来をつくろうというプロジェクトです。夢を書いて夢を見る桜のDreamスポットが全国に広がっています。

※「April Dream」は株式会社PR TIMESが主体となって実施するプロジェクトで、全国の企業・団体等が将来叶えたい夢を発信しています。

こしがや私のイチOSHI「April Dream」プロジェクトについては越谷市ホームページをご覧ください

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/new/aprildream.html

April Dream事業の詳細は、特設サイトをご覧ください

https://aprildream.jp/

【問合せ】

越谷市市長公室広報シティプロモーション課

TEL０４８-９６３-９１１７