Zenkenとグラフィックホールディングス、資本業務提携を締結

Zenken株式会社

Zenken株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮、以下 Zenken）は、株式会社グラフィックホールディングス（本社：北海道札幌市、代表取締役：山本 壮一、以下 グラフィックホールディングス）との間で、2026年3月24日に資本業務提携契約を締結し、Zenkenがグラフィックホールディングスの株式の一部を取得することを決定しましたので、お知らせいたします。

本提携により、Zenkenが育成・紹介する特定技能人材等の海外人材を、グラフィックホールディングスが運営するレストランや受託ホテル施設へ供給する協業体制を構築します。Zenkenの豊富な人材供給を通じて、グラフィックホールディングスのさらなる出店拡大および事業成長の加速を強力にサポートいたします。また、今回の提携により、Zenkenは特定技能「介護」「宿泊」分野に加え、新たに「外食業」分野へも供給領域を拡大いたします。海外人材の安定的な供給を通じて、グラフィックホールディングスの出店拡大を強力にサポートし、深刻化する飲食・宿泊業界の人手不足解消とインバウンド対応を推進してまいります。

■提携の背景

『そこにない未来を創る』をパーパスに掲げるZenkenは、現在の日本国内における少子高齢化に伴う労働力不足を深刻な社会課題と捉えています。この課題解決に向け、Zenkenは海外の優秀な人材と日本の企業をつなぐ特定技能人材等の紹介・支援事業を推進しております。特に2025年からは特定技能人材の「宿泊」分野への事業展開を本格化しており、今後さらなる拡大を目指しています。

「ZENKEN宿泊」は、50年にわたるZenkenの語学教育のノウハウを最大限に活かし、インド等の現地での教育・採用から入国手続き、就業中の定着支援まで、ワンストップで提供するサービスです。観光学系の大学や短大を卒業した優秀な人材を厳選し、入社後も母国語で手厚いフォローを行うことで、フロントやレストラン接客等に対応できる即戦力人材を安定的に供給し、企業・人材の双方にとって安心できる就業環境を提供しています。

一方、グラフィックホールディングスは、「LIFE DRESSING（ライフ ドレッシング）」をビジョンに掲げ、飲食、美容、不動産事業など10以上の事業を展開し、それらを掛け合わせた複合グループです。その中核事業として、インバウンド団体ツアー客を対象としたレストランの運営や、大手ホテルの朝食レストランの運営受託、および人材紹介事業等を展開しています。東京や福岡などへの積極的な新規出店による事業拡大を計画しておりますが、特に北海道外における採用が経営上の最重要課題となっています。Zenkenが紹介する語学力・専門性を備えた海外人材の採用により、グラフィックホールディングスは人材調達の課題解消が期待できます。

宿泊・飲食向けグローバル人材を支えるZenkenと、積極的な店舗展開を目指すグラフィックホールディングスが連携することで、人材調達の課題を解消し、大きな相乗効果を生み出せると確信し、今回の提携に至りました。

■提携の内容

本提携を通じて、具体的には次のような展開を視野に入れています。

・多言語対応チームによるレストラン運営モデルの展開：

グラフィックホールディングスのマネージャー人材1名と、Zenkenが紹介する海外人材複数名でチームを編成し、新規受託先のレストラン等へ配置します。日本語・英語・母国語を操る海外人材が接客することで、急増するインバウンド客への質の高いサービス提供と、現場運営の効率化を同時に実現します。

・ホテル全体のサービス向上を支援：

レストラン受託事業での実績と信頼を活かし、グラフィックホールディングスが関わるホテルの「宿泊部門（フロント等）」へも、Zenkenの特定技能人材の紹介を広げていきます。「飲食」と「宿泊」の両面から、ホテル全体の人手不足解消とサービス向上を強力にサポートします。

・将来の海外出店サポート：

日本で経験を積んだ優秀な海外人材が、将来グラフィックホールディングスが海外へ出店する際に、母国店舗の現地マネージャーとして活躍できる可能性を広げていきます。Zenkenの人材育成力を活かし、人材の夢を応援しながら両社のグローバルな事業拡大を目指します。

■今後の見通し

本提携により、Zenkenはグラフィックホールディングスが運営するレストランや受託ホテル施設をはじめとする広範な領域への人材供給が可能になるとともに、レストラン・宿泊領域における質の高いマッチングを実現します。海外人材が多様な現場で活躍できる場を継続的に創出することで、本提携の成果を最大化し、Zenkenは海外人材事業のさらなる成長を加速させ、グラフィックホールディングスはインバウンド事業・ホテル業務受託事業の飛躍的な拡大を目指してまいります。

今後も、深刻化する人材不足という社会課題の解決や飲食・宿泊業界における人材確保支援を通じて、日本の観光産業の持続的な発展に貢献するとともに、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

【株式会社グラフィックホールディングス 会社概要】

会社名 ： 株式会社グラフィックホールディングス

代表者 ： 代表取締役 山本 壮一

本社所在地： 北海道札幌市中央区南三条西五丁目１番地１

設立 ： 2015年6月25日

資本金 ： 3億9,800万円（資本準備金含む）

オフィシャルHP：https://graphic-hd.co.jp/

【Zenken株式会社 会社概要】

会社名 ： Zenken株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 順之亮

本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F

創業 ： 1975年（昭和50年）5月2日

設立 ： 1978年（昭和53年）7月14日

資本金 ： 439,530千円（2025年6月30日現在）

上場市場 ： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）

オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/