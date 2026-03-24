福利厚生表彰・認証制度（ハタラクエール）において2年連続で「福利厚生推進法人」に認証

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、福利厚生の充実に力を入れる法人を表彰・認証する制度である「福利厚生表彰・認証制度（ハタラクエール2026）」において、2年連続で「福利厚生推進法人」に認証されました。さらに本年は、当社に加えて中核事業を担うグループ会社である株式会社オープンハウスおよび株式会社オープンハウス・ディベロップメントの2社も新たに同認証を取得いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．福利厚生表彰・認証制度（ハタラクエール）について

同制度は、福利厚生の一層の普及・発展を目的に、福利厚生の充実・活用に取り組む法人を表彰・認証する制度で、法人の福利厚生の水準や取り組みの意欲が客観的に評価されます。



２．当社グループの福利厚生制度

当社グループは、企業理念の一つに「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織を作ります」と掲げ、福利厚生制度においても、向上心を持って努力する従業員一人ひとりの活躍や成長を後押しするための各種福利厚生制度を整備してまいりました。今回、グループ会社2社が新たに認証されたことは、グループ全体での働きやすい環境づくりが着実に浸透している結果であると受け止めております。

今後も、多様な人材がそれぞれのライフステージに合わせて最大限のパフォーマンスを発揮できる職場環境づくりに取り組み、制度のさらなる充実を進め、持続可能な社会の実現と企業の持続的な成長を目指してまいります。



【当社グループの福利厚生制度・報酬（一例）】 ※諸条件あり

■子育て・女性活躍推進支援

・卵子凍結費用補助 最大40万円

・出産祝金 第一子20万円、第二子30万円、第三子以降100万円

・ベビーシッター手当 月額最大30万円

・ひとり親手当 一律月額5万円

・LDH休暇 生理によって就労が著しく困難な場合に、

月1回の特別休暇（＝有給）の取得ができる休暇制度

■介護支援

・介護支援手当 月額最大5万円

・介護スタート休暇 特別有給休暇 最大20日間

・介護ケア休暇 特別有給休暇 年間最大10日間

■その他

・営業職初任給 2027年新卒営業職初任給40万円

・資格取得報奨金 指定の資格取得により最大50万円

・入社支度金 一人暮らしを開始する新卒社員に対し30万円

・住宅支援制度 当社グループの物件の購入時に祝金として最大200万円

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/