レビューだけでは不安は消えない通販利用者の約9割が公式サイトで裏取り経験あり

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国の20～60歳の男女を対象に「通販における信頼確認行動」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、購入前にレビュー内容や評価で情報収集を行う人が多い一方で

最終的に販売元の公式サイトを確認したことがある人は86.5%にのぼり、約9割に迫ることが分かりました。

レビューを参考にしつつも、それだけでは判断せず、公式情報で裏取りを行う“二重チェック行動”が広く浸透している実態が明らかになりました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_productcheck/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=productcheck)

■ レビューは判断軸の一つ、それだけでは決めない

購入前に確認する情報として最も多かったのは「レビューの点数・内容」で、いずれも約7割となりました。

また「ショップ（販売者）情報」（52.8%）や「他サイトでの価格比較」（38.0%）なども確認されており、複数の情報を組み合わせて判断する傾向が見られます。

■ 約9割が「公式サイト」で裏取り

商品購入前に販売元の公式サイトを確認したことがあるかについては

「ある」（27.2%）、「たまにある」（59.3%）となり、合計86.5%と約9割にのぼりました。

レビューや口コミに加え、公式情報で信頼性を確認する行動が広く浸透していることが分かります。

■ 不安の正体は「情報不足」

通販で不安を感じる要因として最も多かったのは

「会社情報が分からない」（57.1%）

次いで「レビュー評価が低い」「価格が安すぎる」などが挙げられており

消費者は“情報の透明性”を重視していることが分かります。

■ 「二重チェック消費」が当たり前に

今回の調査から、消費者はレビューなどの第三者情報と、公式サイトなどの一次情報を組み合わせて判断する“二重チェック行動”を取っていることが明らかになりました。

単一の情報に依存するのではなく、複数の情報源を照らし合わせる購買スタイルが一般化していると考えられます。

こうした傾向を踏まえると、販売者にとっては、レビューだけに頼らず、公式サイト上での情報開示や信頼性の担保がこれまで以上に重要になっているといえます。

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/)）へのリンク設置をお願いいたします。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_productcheck/(https://alulu.com/media/tips_productcheck/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=productcheck)

【調査概要】

調査対象： 20歳～60歳の男女

調査期間： 2026年3月16日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 350名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/