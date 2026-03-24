【委託先募集】韓国コンテンツ振興院 東京ビジネスセンター、2プロジェクトの公募を開始（入居企業支援プログラム運営／産業動向レポート発刊）

韓国コンテンツ振興院 東京ビジネスセンター

韓国コンテンツ振興院（KOCCA）東京ビジネスセンターは、日本市場における韓国コンテンツ企業支援の一環として、複数プロジェクトに関する業務委託先の募集を開始いたしました。

本取り組みは、コンテンツビジネスの促進および市場理解の深化を目的として実施されます。

１. KOCCA CKL TOKYO 入居企業支援プログラム運営業務

韓国コンテンツ振興院 東京ビジネスセンターでは、韓国コンテンツ企業の円滑な日本ビジネスを支援するため、「KOCCA CKL TOKYO」を運営しております。

このたび、KOCCA CKL TOKYOに入居中の韓国企業が日本市場において

より活発に交流し、安定したビジネス成果を創出できるよう、総合的な支援を実施いただける事業者様を募集いたします。本事業では、入居企業の成長段階に応じた支援として、以下のようなプログラムの企画・運営を行っていただきます。

・主な内容

- 日本進出支援ポイント（バウチャー）の運営

- ビジネス相談および教育プログラムの提供

- 現地マーケットおよびネットワーキングイベント参加支援

また、Content Tokyo 2026への出展支援や、日韓共同制作ビジネス関連イベントの一部運営も含まれております。

■応募対象

日本に法人登記されている事業者様

■応募期間:提案書 提出締切

2026年3月31日（火）15:00まで

■応募方法

CKL TOKYO公式メールアドレス宛へオンライン提出をお願いいたします。

ckltokyo@kocca.kr

■詳細内容

下記リンクより案件の詳細をご確認ください。

＜日本語 ご案内＞

https://www.koreanculture.jp/korean/info_event_view.php?page=2&number=7450(https://www.koreanculture.jp/korean/info_event_view.php?page=2&number=7450)

＜韓国語 ご案内＞

https://www.koreanculture.jp/korean/info_event_view.php?page=2&number=7449(https://www.koreanculture.jp/korean/info_event_view.php?page=2&number=7449)

２. 産業動向レポート発刊業務

韓国コンテンツ振興院 東京ビジネスセンターでは、日本市場への進出を希望する韓国コンテンツ企業に対し、実践的な市場情報の提供およびマーケティング支援を行うことを目的として、韓国語での「産業動向レポート」の発刊を推進しております。

↓ 過去に発刊したレポートは下記リンクよりご覧いただけます

https://www.kocca.kr/kocca/bbs/list/B0158950.do?menuNo=204160

（※検索欄で「도쿄」と検索いただくと東京センター発刊物が表示されます）

日本コンテンツ産業の最新動向を分析し、企業のビジネス戦略立案に役立つ情報提供を行う、レポート作成業務を担っていただける事業者様を募集いたします。

・主な内容：日本コンテンツ産業動向レポートの作成（全8件予定）

- 日本の各コンテンツ市場動向やトレンドに関するリサーチ・分析

- 必要に応じた専門家へのヒアリング・情報収集

- 韓国語でのレポート作成および進行管理

■応募対象

日本に法人登記されている事業者様

■応募期間:提案書 提出締切

2026年4月9日（木）16:00まで

■応募方法

KOCCA TOKYO公式メールアドレス宛へオンライン提出をお願いいたします。

koccatokyo@kocca.kr

■詳細内容

下記リンクより案件の詳細をご確認ください。

＜日本語 ご案内＞

https://www.koreanculture.jp/info_event_view.php?cate=11&page=1&number=14879(https://www.koreanculture.jp/info_event_view.php?cate=11&page=1&number=14879)

＜韓国語 ご案内＞

https://www.koreanculture.jp/info_event_view.php?cate=11&page=1&number=14878(https://www.koreanculture.jp/info_event_view.php?cate=11&page=1&number=14878)

韓国コンテンツ振興院 東京ビジネスセンターでは、今後もコンテンツ産業の発展に寄与する多様な事業を推進してまいります。

多くのご関心とご応募を心よりお待ちしております。