新発売「麹だけでつくったすっきりあまさけ MLBコレクションラベル」

株式会社八海山

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループ（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役社長：南雲真仁）は、メジャーリーグ・ベースボール(TM)（以下「MLB」）と日本国内におけるオフィシャルスポンサー契約を締結しています。このたび、MLBの人気球団ロゴをあしらった限定商品「麹だけでつくったすっきりあまさけMLBコレクションラベル」を、2026年3月下旬より日本国内で順次発売いたします。

MLB人気7球団のロゴをあしらったコレクションラベル

日本人選手の活躍によりMLBへの関心が日本国内でも高まる中、幅広い世代の方々に「麹だけでつ

くったすっきりあまさけ」の魅力を伝える取り組みとして、今回のコレクションラベルを企画しました。「麹だけでつくったすっきりあまさけ」は、「麹だけでつくったあまさけ」のストレートでの飲みやすさを追求し、甘みを抑えてすっきりとした味わいに仕上げた商品です。糖質も従来品より30％オフとなっています。

ノンアルコールの本商品は砂糖を一切使用せず、麹のでんぷんを糖化させることでやさしい甘さを引き出しています。酒づくりの技術を活かし、100％国産米を磨いてつくった麹を使用することで、雑味のないすっきりとした味わいを実現しました。

近年、ブドウ糖やアミノ酸を含むあまさけは自然由来の甘さとやさしい味わいのエネルギー源として、幅広い世代に注目されています。本商品は、スポーツを楽しむ方や健康を意識する幅広い世代のアクティブ層にも気軽に楽しんでいただける商品です。

今回のMLBコレクションラベルでは、825g と118g のパッケージ正面に、ドジャース、パドレス、レッドソックス、メッツ、カブス、ヤンキース、マリナーズの7球団のロゴをデザイン。2025年に日本人選手が所属していた球団や、日本国内で特に人気の高い球団をラインアップしました。

Hakkaisan 八海醸造グループはMLBとのスポンサーシップを通じて、日本酒や発酵食品の魅力を国内外に発信しています。今回のコレクションラベルは、MLBとの取り組みをきっかけに、より多くの方に「あまさけ」の魅力を知っていただきたいという思いから企画しました。日常の健康習慣の中で、幅広い世代に楽しんでいただける商品として提案してまいります。

【商品概要】

麹だけでつくったすっきりあまさけ MLBコレクションラベル

「麹だけでつくったあまさけ」のストレートでの飲みやすさを追求しました。

糖質が30%カットされ、甘さひかえめでよりすっきりとした味わいを実現。原料・製法は従来品と変わらず砂糖を一切使用しない、麹のでんぷんを糖化したつくりです。酒づくりの技術を活かした高精白の米からつくる麹は、雑味のない良質な味わいを引き出します。

夏はきりりと冷やして、冬はホットでもお楽しみいただけます。

品 目：甘酒

原 材 料 名：米麹（国産米）

内 容 量：825g・118g

保 存 方 法：要冷蔵

希望小売価格：825g 959 円／ 118g 227 円（税込）

販 売 先：全国正規取扱店（酒販店、百貨店、スーパー等）、直営店、

Hakkaisan オンラインストア（https://ec-hakkaisan.com/）等

発売日：2026 年3 月下旬より順次出荷

メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。詳しくはMLB.com を参照ください。

【あまさけシリーズラインアップ】

機能性表示食品 麹だけでつくったあまさけ

麹菌で史上初の機能性表示食品※

透明感のある上品な味わい

希望小売価格：825g 959円／ 410g 527円／

118g 227円（税込）

※自社調べ（2024 年3 月6 日）／消費者庁HP 機能性表示食品の届出情報検索にて

【届出表示】本品には麹菌 Aspergillus oryzae HJ1 株と麹由来グルコシルセラミドが含まれます。麹菌

Aspergillus oryzae HJ1 株は腸内環境を整え、便通を改善する機能があります。麹由来グルコシルセラミドは、

肌の潤いを守るのを助ける機能があります。1 日118g( 小ボトル1 本分) を目安にお召し上がりください。[ 届出

番号:I290]* 本品は国の許可を受けたものではありません。* 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバラ

ンスを。* 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

機能性表示食品 乳酸発酵の麹あまさけGABA

リラックス作用と血圧を下げるのをサポートする

GABAを関与成分とする機能性表示食品

希望小売価格： 118g 254円（税込）

【届出表示】本品にはGABA が含まれます。GABA にはデスクワークに伴う短時間の精神ストレスの軽減およびリラックス作用や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 ※本品は事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

麹と玄米でつくったあまさけ 飲む玄米

麹×豊富な栄養を含む玄米のあまさけ

麹由来の上品な甘さと玄米のまろやかなコク

希望小売価格： 115g 227円（税込）

麹だけでつくったあまさけ webサイト

https://www.amasake.jp/

Hakkaisan について

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループは、豪雪地・新潟県魚沼地方に1922 年創業。「淡麗でバランスの取れた高品質な酒づくり」を理念とし、日本酒「八海山」で培った技術と志をもとに、焼酎・梅酒・クラフトビール「ライディーンビール」・ウイスキー・ジン・麹甘酒・発酵食品・化粧品など幅広く展開。「米と麹と発酵。そして、水。」をテーマに、発酵と創造の力で心の豊かさを育む「発酵創造企業」です。また2021年米NY の酒蔵「ブルックリンクラ」と業務資本提携し、現地の蔵人と現地の素材を活かしたSAKEづくりを開始。「SAKE を世界飲料に」を目標にグローバルに取り組んでいます。

本 社 所 在 地：新潟県南魚沼市長森1051番地

ホームページ ：https://www.hakkaisan.co.jp/

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