「特別本醸造 八海山 MLB コレクションラベル」限定デザイン缶 新発売

株式会社八海山

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループ（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役社長：南雲真仁）は、メジャーリーグ・ベースボール(TM)（以下「MLB」）と日本国内におけるオフィシャルスポンサー契約を締結しています。このたび、MLBの人気球団ロゴをあしらった限定デザイン缶「特別本醸造 八海山 MLB コクションラベル」と、MLB全30球団のステッカーロゴを揃えた特別セット「特別本醸造 八海山 MLB30球団コレクションセット」を、2026年4月15日(水) より日本国内で順次出荷発売いたします。

近年、日本人選手の活躍によりMLBへの関心が日本国内でも高まっています。今回の商品は、MLBファンや野球ファンの方々にも日本酒をより身近に楽しんでいただきたいという思いから企画しました。野球観戦のシーンや日常の食事のシーンの中で、幅広い世代に楽しんでいただける商品として提案してまいります。

MLB30球団のロゴをあしらった限定デザイン缶 国内販売では初めてのアルミ缶仕様で発売

「特別本醸造 八海山」は、飲みやすく飲み飽きない、やわらかな口当たりと淡麗な味わいが特長で、冷やでも燗でも楽しめる八海山を代表するお酒です。今回の「特別本醸造 八海山 MLBコレクションラベル」では、国内販売では八海山として初めてアルミ缶パッケージを採用しました。パッケージにはMLB30球団のロゴをあしらったコレクションデザインを採用しています。さらに、日本人選手が所属しているドジャース、パドレス、レッドソックス、メッツ、カブス、エンゼルス、ロッキーズ、ホワイトソックス、ブルージェイズ、アストロズの10球団のロゴステッカーのうち1枚を蓋部分に同梱しています。

【商品概要】

品 目：清酒

原 材 料 名：米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール

精 米 歩 合：55％

アルコール度：15.5 度

内 容 量：180ml

希望小売価格：495 円（税込）

発 売 日：2026 年4 月15 日（水）より順次出荷

販 売 先：全国正規取扱酒販店、直営店、Hakkaisan オン

ラインストア（ https://ec-hakkaisan.com/ ）等

贈り物にもおすすめ MLB30球団コレクションセット

「特別本醸造 八海山 MLB30球団コレクションセット」は、MLB全30球団それぞれのロゴをプリン

トしたステッカーシールを1枚ずつ蓋部分に同梱し、専用化粧箱にセットした特別仕様の商品です。30球団のデザインを一度に楽しめるコレクション性の高いセットで、野球ファンへの贈り物としてもおすすめの商品です。

Hakkaisan 八海醸造グループはMLBとのスポンサーシップを通じて、日本酒や発酵文化の魅力を国内外に発信しています。今回のコレクションラベルは、MLBファンの方々にも日本酒をより気軽に楽しんでいただきたいという思いから企画しました。今後もさまざまな取り組みを通じて、その魅力を広く伝えてまいります。

【商品概要】

特別本醸造 八海山 MLB30 球団コレクションセット

品 目：清酒

原 材 料 名：米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール

精 米 歩 合：55％

アルコール度：15.5 度

内 容 量：180ml×30本

希望小売価格：16,500 円（税込）

発 売 日：2026 年4 月15 日（水）より順次出荷

販 売 先：全国正規取扱酒販店、直営店、Hakkaisan オン

ラインストア（ https://ec-hakkaisan.com/ (https://ec-hakkaisan.com/)）等

メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。詳しくはMLB.com を参照ください

Hakkaisan について

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループは、豪雪地・新潟県魚沼地方に1922 年創業。「淡麗でバランスの取れた高品質な酒づくり」を理念とし、日本酒「八海山」で培った技術と志をもとに、焼酎・梅酒・クラフトビール「ライディーンビール」・ウイスキー・ジン・麹甘酒・発酵食品・化粧品など幅広く展開。「米と麹と発酵。そして、水。」をテーマに、発酵と創造の力で心の豊かさを育む「発酵創造企業」です。また2021年米NY の酒蔵「ブルックリンクラ」と業務資本提携し、現地の蔵人と現地の素材を活かしたSAKEづくりを開始。「SAKE を世界飲料に」を目標にグローバルに取り組んでいます。

本 社 所 在 地：新潟県南魚沼市長森1051番地

ホームページ ：https://www.hakkaisan.co.jp/

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