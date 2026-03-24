「健康経営優良法人2026」にヤギグループの2社が 認定

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ（本社：大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：八木隆夫、以下「当社」)及び当社のグループ会社、日本パフ株式会社(本社：大阪府寝屋川市、代表取締役社長：岡本 富雄、以下日本パフ)は、経済産業省および日本健康会議が実施する健康経営優良法人認定制度 において「健康経営優良法人2026」に認定されました。当社が認定されるのは4年連続(大規模法人部門)、日本パフは初の認定(中小規模法人部門)となります。

「健康経営優良法人認定制度」とは

健康経営優良法人認定制度とは、経済産業省が地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。当社は昨年に引き続き、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として評価を受けました。

経済産業省

健康経営優良法人認定制度

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

当社グループの健康経営の取り組み

当社グループでは、新たな未来を育む社員とその家族の健康を第一に考える「健康経営」を当社の最重要の経営課題と認識し、「健康でイキイキと働く環境を構築する」を当社の「VISION」に掲げています。このVISION達成のため、当社グループのサステナビリティ方針において、健康経営に関連する以下の具体的な成果指標・数値目標を設定し、活動を推進しています。

・定期健康診断受診率の向上

・定期検診の充実

・ヘルスリテラシーの向上

・受動喫煙対策、喫煙率低減

・ストレスチェック受験率の向上

・長時間労働削減

当社ウェブサイト 健康経営・労働安全衛生情報

https://www.yaginet.co.jp/ja/sustainability/healthmanagement.html

当社グループは今後も「健康経営」を最重要の経営課題と捉え、従業員やその家族の健康増進により一層努めるとともに、事業を通じて地域と社会に貢献してまいります。

※健康経営は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

以上