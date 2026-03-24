昼と夜で異なる桜の風情が楽しめる「摂津峡さくら祭り」が高槻市で開催

高槻市令和7年4月4日撮影

令和8年3月28日（土曜日）から4月12日（日曜日）まで、高槻市の摂津峡公園の桜広場で「摂津峡さくら祭り」が開催。期間中の金・土・日曜日には、18時から21時まで桜のライトアップが行われ、幻想的な空間を楽しむことができます。

摂津峡はソメイヨシノをはじめ約3000本の桜が咲き誇る北摂を代表する桜の名所です。春になると園内一帯が淡い桜色に染まり、多くの来場者でにぎわいます。今年は、3月28日（土曜日）から4月12日（日曜日）まで摂津峡公園内の桜広場で「摂津峡さくら祭り」が開催。昼間は青空の下で広がる華やかな桜を楽しむことができます。また、期間中の金・土・日曜日の18時から21時にはライトアップを実施。光に照らされた桜が園内を幻想的に彩り、昼とは異なる風情で訪れる人を魅了します。また、同公園周辺には自然豊かなハイキングコースがあるほか、三好長慶が居城とした芥川城跡や食事や温泉を楽しめる温泉旅館もあって、お花見とあわせて歴史や観光も満喫できます。家族や友人と春のひとときをお楽しみください。

【イベント概要】

日時：令和8年3月28日（土曜日）から4月12日（日曜日）まで

※金・土・日曜日は18時から21時まで桜のライトアップを実施

※ライトアップは桜の開花状況により期間を変更する可能性があります。

場所：摂津峡公園桜広場（高槻市塚脇五丁目3番4号）

アクセス：JR高槻駅北2番乗り場から市営バス「51塚脇」行き乗車「塚脇」下車徒歩10分

【駐車場】

駐車場名：摂津峡下の口駐車場

開場時間：9時から17時まで

※ライトアップが行われる日は21時まで開場

駐車料金：1000円

※17時以降の入場は500円

収容台数：123台（普通車）

【関連ホームページ】

「摂津峡さくら祭り」を3月28日（土曜日）から4月12日（日曜日）まで開催（高槻市観光協会ホームページ）

https://www.takatsuki-kankou.org/info/3658/