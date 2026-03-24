キングスU15「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」出場のお知らせ

写真拡大

沖縄バスケットボール株式会社


　3月25日(水)～29日(日)に日環アリーナ栃木で開催される「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」に、キングスU15が出場いたします。



　今回で9回目を迎える本大会は、B.LEAGUE U15全チームが一堂に会し、51チームが全国から集結します。予選リーグ、決勝トーナメントを勝ち抜き、B.LEAGUE U15の頂点を目指します。



　キングスU15の初戦は、3月25日(水)15:30より群馬U15と対戦します。私たちが掲げる「超高速バスケ」でコートを全力で駆け回り、見ている方の胸を打つような試合をお見せできるよう、全力で挑みます。優勝に向けて、チーム一丸となって挑みます。



　3年生にとっては集大成となる大会となります。試合の模様はB.LEAGUE 公式 YouTubeでも中継されますので、ぜひキングスU15への多くのご声援をよろしくお願いいたします。



▽大会特設サイトはこちら


https://www.bleague.jp/u15-championship/2026/



■ キングスU15試合スケジュール


【第1試合】


・試合開始：3月25日(水) 15:30～


・試合会場：日環アリーナ栃木


・対戦相手：群馬U15


・配　　信：B.LEAGUE 公式 YouTube(https://www.youtube.com/live/F7Tror8kmQk)



【第2試合】


・試合開始：3月26日(木) 17:00～


・試合会場：日環アリーナ栃木


・対戦相手：岡山U15


・配　　信：B.LEAGUE 公式 YouTube(https://www.youtube.com/live/8TikJXzl8Ug)



■ 大会概要


・大会名：インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026


・日　程：2026年3月25日(水)～3月29日(日)


・会　場：日環アリーナ栃木


・出場チーム：B.LEAGUE U15 全51チーム


・大会形式：予選リーグ / 決勝トーナメント


・配　信：B.LEAGUE 公式 YouTube


・特設サイト：https://www.bleague.jp/u15-championship/2026/