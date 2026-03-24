キングスU15「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」出場のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

3月25日(水)～29日(日)に日環アリーナ栃木で開催される「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」に、キングスU15が出場いたします。

今回で9回目を迎える本大会は、B.LEAGUE U15全チームが一堂に会し、51チームが全国から集結します。予選リーグ、決勝トーナメントを勝ち抜き、B.LEAGUE U15の頂点を目指します。

キングスU15の初戦は、3月25日(水)15:30より群馬U15と対戦します。私たちが掲げる「超高速バスケ」でコートを全力で駆け回り、見ている方の胸を打つような試合をお見せできるよう、全力で挑みます。優勝に向けて、チーム一丸となって挑みます。

3年生にとっては集大成となる大会となります。試合の模様はB.LEAGUE 公式 YouTubeでも中継されますので、ぜひキングスU15への多くのご声援をよろしくお願いいたします。

▽大会特設サイトはこちら

https://www.bleague.jp/u15-championship/2026/

■ キングスU15試合スケジュール

【第1試合】

・試合開始：3月25日(水) 15:30～

・試合会場：日環アリーナ栃木

・対戦相手：群馬U15

・配 信：B.LEAGUE 公式 YouTube(https://www.youtube.com/live/F7Tror8kmQk)

【第2試合】

・試合開始：3月26日(木) 17:00～

・試合会場：日環アリーナ栃木

・対戦相手：岡山U15

・配 信：B.LEAGUE 公式 YouTube(https://www.youtube.com/live/8TikJXzl8Ug)

■ 大会概要

・大会名：インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026

・日 程：2026年3月25日(水)～3月29日(日)

・会 場：日環アリーナ栃木

・出場チーム：B.LEAGUE U15 全51チーム

・大会形式：予選リーグ / 決勝トーナメント

・配 信：B.LEAGUE 公式 YouTube

・特設サイト：https://www.bleague.jp/u15-championship/2026/