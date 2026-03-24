2027年４月開校「星の杜広島中学校・高等学校」―開校から３年、栃木発の“星の杜”教育モデル、広島へ初展開！

学校法人宇都宮海星学園 星の杜中学校・高等学校

2026年3月24日（火）、広島県呉市の学校法人清水ヶ丘学園にて記者会見を開催し、宇都宮海星学園の石川 一郎 理事長と、清水ヶ丘学園の山本 訓史 理事長が登壇。

今回の教育連携の背景や今後の教育ビジョンについて発表しました。

■2027年4月開校、「星の杜広島中学校・高等学校」

（左：宇都宮海星学園 石川一郎 理事長 右：清水ヶ丘学園 山本訓史 理事長）

学校法人宇都宮海星学園が運営する星の杜中学校・高等学校（栃木県宇都宮市、校長 小野田 一樹）は、学校法人清水ヶ丘学園と教育連携を行い、同学園が運営する呉青山中学校・高等学校（広島県呉市、校長 林 重憲）を「星の杜広島中学校・高等学校」として新たに開校することを発表しました。

星の杜の理念とカリキュラムを共有する教育アライアンスを提携します。開校は2027年4月を予定。

今後は両学園が連携することで、21世紀型総合教育エコシステムを構築する学校を目指していきます。

＊21世紀型総合教育エコシステム

学校を中心に置き、学習者・教職員・地域・起業・NPO・行政・デジタル基盤が相互につながり、知識・スキル・態度・価値を総合的に育成する学習の“生態系”として教育を捉える考え方。

学びを「教室内の指導」から「社会と連動する知識の生産・人間形成のシステム」へ拡張し、学校をその中心として、社会や地域の課題解決と連携した持続可能な教育活動を推進する仕組みとする。

■星の杜の理念とカリキュラムを共有する教育アライアンスを提携

（星の杜広島中学校・高等学校 説明資料より）

また、清水ヶ丘学園が運営する清水ヶ丘高等学校（校長 林 重憲）についても、石川理事長と小野田校長が中心となり教育内容の刷新をサポート。探究学習や地域・企業・大学との連携を軸とした専門的な学びを深め、未来をデザインするチカラを育成する学校として、大規模な教育改革を進めていきます。

教育・学校を社会に拓き「実践的教育」を通じて、自分自身そして社会の未来を変える人材を育成するため2027年４月に新たに３つのコースを新設。

◆ライフデザインコース ◆ビジネスイノベーションコース ◆看護イノベーションコース

本プロジェクトには

・早稲田大学大学院 経営管理研究科（早稲田大学ビジネススクール）学科長 池上 重輔 教授

・株式会社CURIO SCHOOL （HP：https://curioschool.com/）

・株式会社Nurse＆Craft （HP：https://nurseandcraft.io/）

などが参画し、教育設計に関与します。

（清水ヶ丘高等学校 説明資料より）

両校は現在の学校法人を維持したまま、大学附属化や学校買収とは異なる形で、同一の校名を用いた教育展開を行う点において、全国的にも極めて珍しい事例となります。

今回の栃木と広島との学園同士での教育連携は、こうした教育モデルを地域の枠を超えて展開する新たな挑戦となります。

今後、両学園はさらに連携を深めながら、両学園から次世代のチェンジメーカーを育成する教育を推進していきます。

■学校法人 宇都宮海星学園 星の杜中学校・高等学校（栃木県宇都宮市）

2023年に栃木県宇都宮市に開校。「新たな価値を創造し、社会に貢献する チェンジメーカーの育成」をスクールミッションに掲げています。探究学習やグローバル教育、デジタルスキルなど新たな教育に積極的に取り組み、生徒が社会課題に向き合い、自ら未来を切り拓く力を育む教育を実践しています。

⇒学校HP：https://hoshinomori.ed.jp/

■学校法人 清水ヶ丘学園（広島県呉市）

清水ヶ丘学園は清水ヶ丘高等学校、呉青山中学・高等学校を運営。呉の産業基盤を活かした地域連携と、次世代の「チェンジメーカー」を育成する新たな教育モデルを推進しています。

⇒学校HP：https://shimizugaoka-kure.jp

（星の杜中学校・高等学校 小野田一樹 校長）（清水ヶ丘学園 矢野昭 常務理事）（記者会見の様子）

【本件に関するお問合せ先】

学校法人 宇都宮海星学園

星の杜中学校・高等学校

マーケティングチーム

TEL：028-667-0700 FAX：028-667-6985

Mail：na.aoki@u-kaisei.ed.jp

担当：青木 直行・木村 渓人

学校法人 清水ヶ丘学園

マーケティンググループ

TEL：0823-22-0012 FAX：0823-23-6171

Mail：marketing-g@shimizugaoka.ed.jp

担当：大澤 潤・中村 夕貴