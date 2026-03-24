「お茶のこさいさい〈緑茶割〉」「同〈紅茶割〉」東北エリア期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「お茶のこさいさい〈緑茶割〉」「同〈紅茶割〉」を５月１９日（火）より東北エリア※１で期間限定新発売します。

※１ 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の６県

当社は、幅広いブランドポートフォリオをもつＲＴＤのリーディングカンパニーとして市場活性化に取り組むとともに、ＲＴＤがお酒の入り口として重要な接点であると捉え、２０代から３０代の若年層に向けた提案を強化してきました。なかでも、２０２４年に発売した「茉莉花〈ジャスミン茶割・ＪＪ〉缶」などのお茶割りは、「お腹に溜まらない」「ゆっくり飲める」という無炭酸ならではの特長や食事に合う味わいにご支持いただいており、お茶割りＲＴＤ市場は近年拡大傾向※２にあるとみています。

※２ 当社推計

今回、新たなお茶割り「お茶のこさいさい」２種を東北エリア限定で発売し、さらなる市場活性化を目指します。

●中味について

お茶の濃さと香りが楽しめることに加え、無糖・無炭酸で幅広いシーンや食事にも合う飲みやすい味わいを目指しました。

「お茶のこさいさい〈緑茶割〉」

香り豊かな国産抹茶に「抹茶・玉露浸漬酒」を加え、お茶本来のふくよかな味わいをお楽しみいただける中味に仕上げました。

「同〈紅茶割〉」

紅茶のコク・後味と相性の良い「オレンジピール蒸溜酒」を隠し味に加え、アールグレイの華やかな香りとやわらかな後口をお楽しみいただけます。

●パッケージ・ネーミングについて

パッケージは、茶葉のモチーフとグラスのイラストを配することで、お茶のおいしさが伝わるデザインを目指しました。また、ネーミングとそれぞれのお茶にまつわる“茶執事”のイラストで親しみやすさを表現するとともに、「無糖・無炭酸」の文言で中味の特長を訴求しています。

なお、５月１６日（土）より東北エリアでＴＶ-ＣＭを放映予定です。「お茶のこさいさい」ブランドの登場を「ひっくり返せば、びっくり美味しい」というキャッチコピーとともにお伝えします。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

お茶のこさいさい〈緑茶割〉

３３５ml・１５９円・５％

同〈紅茶割〉

３３５ml・１５９円・４％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年５月１９日（火）

▼発売地域 東北エリア（期間限定）

▼品目 スピリッツ

▼「お茶のこさいさい」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/rtd/ochanokosaisai/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上