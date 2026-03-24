キャラぴた アイロンプリントシートから「ちいかわ」の新デザインが登場

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック（本社：東京都文京区、代表取締役社長：山川誠）が展開するキャラクタープリントシート「キャラぴた」より、「ちいかわ」アイロンプリントシートの新デザイン全14種を、2026年3月13日（金）より販売開始いたしました。

一部商品を新デザインにリニューアル

「キャラぴた」で人気の「ちいかわ」アイロンプリントシートの全41種類のうち14種類を、3月13日（金）よりリニューアルいたしました。

家庭用アイロンで様々なアイテムにプリントすることができ、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめとする個性豊かなキャラクターたちが、日常のアイテムを可愛く彩ります。

■ 用途に合わせて選べる全4サイズのラインナップ

ワンポイントに最適なミニサイズから大判のA4サイズまで、全4サイズ・合計14種類のデザインを展開しております。

- ミニサイズ（4種）： ハンカチや靴下、小物類のワンポイントに- はがきサイズ（5種）： 巾着やポーチなどに使いやすい標準サイズ- A5サイズ（4種）：アパレルアイテムやキッズTシャツなど、幅広く使える- A4サイズ（1種）： 大きなバッグやTシャツにおすすめ【製品仕様・価格】[表: https://prtimes.jp/data/corp/85001/table/31_1_a9159281913b8690d8433e626b120ff6.jpg?v=202603240951 ]「キャラぴた」について

「キャラぴた」は、株式会社イメージ・マジックから販売されているキャラクターのプリントシートです。ご家庭で簡単にオリジナルのアイテムが作れます。

「アイロンプリントシート」と「マルチプリントシート」の2種類を展開しており、「アイロンプリントシート」はご家庭用アイロンで布製アイテムに、「マルチプリントシート」は指でこするだけで硬い雑貨アイテムに貼り付けることができます。

身近なアイテムにぴたっ！と貼るだけで、簡単に世界に一つだけのキャラクターグッズを作成することが出来ます。

キャラぴたオンラインストア：https://charapita.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/charapitaproject

X：https://x.com/chara_pita

TikTok：https://www.tiktok.com/@charapita_project

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCE4tcmPC7o1VD_jc46hRbvA

お問い合わせ

■ 商品や注文、仕入れに関するお問い合わせ

https://charapita.jp/contact/product-contact/

【会社情報】

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

https://imagemagic.jp/