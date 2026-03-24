【GUCCI】Beauty and the Bag：ケイト・モスが纏う〔グッチ ボルセット〕、エミリー・ラタコウスキーが魅せる〔グッチ ジリオ〕の新キャンペーン

株式会社ケリングジャパン

ブランドを象徴するバッグのタイムレスな魅力に焦点を当てた新キャンペーンでは、ひとつのバッグが日常に溶け込む瞬間──無意識のうちに心を占めていく特別な関係の始まり、その“惹かれ続ける感覚”を、シンプルかつ現代的な視点で表現しています。

Courtesy of Gucci

フォトグラファーデュオのマート&マーカスが撮影したヴィジュアルは、ケイト・モスが〔グッチ ボルセット〕を、エミリー・ラタコウスキーが〔グッチ ジリオ〕を携えたポートレートで展開され、それぞれが自身のバッグと結ばれる瞬間が映し出されています。

Courtesy of GucciCourtesy of Gucci

〔グッチ ボルセット〕はGGキャンバス、ブラウンスエード、ブラックレザー、〔グッチ ジリオ〕はダークブラウン、ブラック、そしてクラシックなベージュのGGキャンバスのラインナップが登場。ふたりは、それぞれのバッグのアイデンティティやムードと呼応するグッチのウェアやアクセサリーをまとい、ミニマルなルックから、すべてをGGパターンで揃えたコーディネートまで幅広いスタイリングを披露します。

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

また、映像ディレクターのバーディア・ゼイナリが手掛けたムービーでは、動きによってバッグの存在感がさらに増幅する物語へと発展。主人公たちの周囲にバッグが次々と現れ、まるで果てしない夢のような世界が描かれます。

本キャンペーンは、グッチのバッグがワードローブにおいて担う“欠かせない存在”を映し出します。ヴィジュアルやフィルムに繰り返し登場する素材や質感、シルエット──

そのすべてが、物語の中心にあるバッグへと視線を導きます。

クレジット

Artistic Director: Demna

Photographers Endorsed: Mert & Marcus

Director: Bardia Zeinali

Stylist: Dogukan Nesanir

Make Up: Sam Visser

Hair: Cyndia Harvey

Talents: Kate Moss, Emily Ratajkowski

音楽

"Afar - Tell Me More

Authors/Composers: Elene Gniß And Joseph Varschen

(P) Springstoff Gmbh, Worldwide Administered By D6 Music

(C) Laut & Luise"

動画素材は以下よりダウンロードいただけます。

▶GUCCI BORSETTO - KATE MOSS(https://kering-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maki_koyama_gucci_com/IQAye9dbfOU9TIqCTGqPTFK9AcRHhtr-DayxbqZSmEff7TE?e=tvqRL2)

▶GUCCI GIGLIO - EMILY RATAJKOWSKI(https://kering-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maki_koyama_gucci_com/IQAMJtcEJMgbRqrl4qHmvz2jASal4xzLu0_gg89e151AUfk?e=D22egd)

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。 グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、 イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを 続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/jp/ja/nst/la-famiglia-collection)をご覧ください。