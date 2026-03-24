狩野英孝さんの“マンドゥ事業部長”としての取り組みから誕生商品テーマソング「具沢山マンドゥ」公開わずか3日で100万回再生突破

CJ FOODS JAPAN株式会社

CJ FOODS JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表：金 炳圭、以下当社）は、展開する韓国食品ブランド「bibigo」のマンドゥキャンペーンの一環として制作したテーマソング「具沢山マンドゥ」が、2026年３月17日（火）18時の公開からわずか3日で再生回数100万回を突破したことを、お知らせいたします。

※集計時点：2026年3月20日（金）16時

「具沢山マンドゥ」は、YouTube企画「#がんばれ狩野マンドゥ部長」にて公開されており、新商品「マンドゥ餃子」をはじめとするマンドゥシリーズの魅力を、歌とダンスで多くの方に知ってもらうことを目的に制作したテーマソングです。マンドゥ事業部長の狩野英孝さんとアシスタントの森脇梨々夏さんが歌って踊り、視聴者に楽しく印象を残しながら、マンドゥへの興味・関心を高めるコンテンツとして展開しています。本楽曲に合わせて制作した「マンドゥダンス」は、マンドゥの最大の特徴である もちもちとした皮をモチーフにした振り付けです。誰でも簡単にまねでき、強く印象に残るダンスとして、本編内で披露しています。

本企画は、狩野英孝さんが2025年12月3日に“マンドゥ事業部長”に就任して以降の取り組みの中から生まれたもので、単なる楽曲公開にとどまらず、商品との接点を生み出すコミュニケーション施策として設計されました。

公開後は、3日間で100万回再生を突破し、食品をテーマにした楽曲としては意外性のある広がりを見せています。SNSなどでも、「耳からマンドゥが離れない」といったコメントが見られるなど、注目を集めています。また、ハッシュタグ 「#がんばれ狩野マンドゥ部長」 とともに、狩野マンドゥ部長の取り組み自体にも関心が寄せられています。

当社は今後も、単なる商品訴求だけでなく、関心喚起や話題化につながる企画を通じて、マンドゥの魅力発信を強化してまいります。

■動画概要

タイトル：【クセ全開】狩野部長がアイドル森脇に鍛えられた結果…＜第21話フル＞

公開日時：2026年3月17日（火）18:00

動画URL:https://youtu.be/LQaRw3bxxos?si=u7f1pKBVEzCfxV49

■プロフィール

狩野 英孝（カノ エイコウ）

お笑い芸人。1982 年 2 月 22 日生まれ、宮城県出身。

日本映画学校(現・日本映画大学)を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。

お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター（50TA 名義）や YouTubeでも幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。

■奮闘ストーリー「#がんばれ狩野マンドゥ部長」

～「#がんばれ狩野マンドゥ部長」あらすじ～

CJ FOODS JAPANが立ち上げた、

bibigoのマンドゥを広めるためのプロジェクト。

マンドゥ事業部の部長に任命されたのは、お笑い芸人・狩野英孝!?

彼のミッションは、bibigoマンドゥシリーズを555万食売ること。ビジネスを動かす、狩野マンドゥ部長の本気の挑戦物語である。

その奮闘に、企業も小売もメディアも、そして日本中が、少しずつ巻き込まれていく、はず。

ダイジェスト動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=-fEYajvUTmw

狩野マンドゥ部長

お笑い芸人として活躍する一方、2025年よりbibigoマンドゥ事業部長に就任。

“bibigoマンドゥシリーズを1年間で555万食を売り切る”という前代未聞のミッションを託された。

当初は「無理無理無理！」と不安を漏らしつつも、マンドゥの美味しさを信じて挑戦を快諾。

以来、企画会議、商品開発への参加、PR動画づくりまで、芸人としての枠を越え、

新たな一面となるビジネスパーソンとして奮闘中。

概要

タイトル：『#がんばれ狩野マンドゥ部長』

配信情報：YouTube

公式YouTube：【bibigo公式】#がんばれ狩野マンドゥ部長

URL： https://www.youtube.com/@KANO_ManduBucho_bibigo

■会社概要

bibigo

2010年にスタートしたbibigoは、グローバル韓食ブランドです。2024年より"live delicious"という新しいスローガンのもと、忙しく厳しい現代の生活をより豊かにすることを目指し、世界中の食卓に韓国料理と文化をお届けしています。bibigoにとって、温かくて美味しい料理は単なる食事ではなく、「人生をまるごと、ごちそうに」するための手段です。韓国の情熱に根ざした高品質の食品で、bibigoは消費者がすべての瞬間を最大限に楽しめるよう応援します。

bibigoの商品は世界70カ国以上で販売されており、代表商品である「マンドゥ（韓国式餃子）」は世界6大陸の約50,000店舗で販売されています。また、PGAツアー・レギュラーシーズン・トーナメントであるTHE CJ CUPの公式スポンサーであり、LAレイカーズの初のグローバル・マーケティング・パートナーとして、世界中のスポーツ・ファンと韓国の食文化を共有しています。

HP：https://cjfoodsjapan.net/bibigo/

■商品概要

bibigo 王マンドゥ

ジューシーだけどヘルシーな味わいを、もっちもちの皮が包んだ、ビッグサイズのマンドゥ。bibigoを代表する商品で、基本の味から韓国らしい味まで、好みに合わせてお選びいただけます。

bibigo マンドゥ餃子 ※2026年3月新発売

【bibigoから、水・油無しで調理可能な商品がついに登場！】

本商品は、1個30gの“ごちそうサイズ”で、マンドゥと餃子の良いところを兼ね備えた一品です。5種の野菜と豚肉を組み合わせたバランスの良い餡がぎっしり詰まっており、食べた瞬間に広がる旨みがやみつきになる味わいです。

また、水や油を使わずに調理できるため、フライパンに並べて焼くだけで、サクサクとした羽根とジューシーな肉汁を手軽に楽しむことができます。特製のもちもち皮で包むことで、頬張るだけで満足感のある食べ応えのあるサイズ感に仕上げました。

マンドゥとは

マンドゥは韓国の伝統料理で、肉や野菜などの具材を小麦粉の皮で包んだ料理です。餃子と似ていますが、もちもちとした食感とたっぷり詰まった多様な具材が特徴で、蒸す・茹でる・焼く・揚げるなど、幅広い調理法で楽しまれます。

CJ FOODS JAPAN株式会社

・設立：2019年7月9日

・代表取締役：金 炳圭

・本社所在地：東京都港区西新橋2-7-4 CJビル9階

健康、楽しみ、便利を創造するグローバル生活文化企業として韓国で最も身近な食品メーカーであるCJ 第一製糖の日本法人。1953 年、韓国で製糖事業からスタートし、砂糖、小麦粉、調味料などの基礎食品及び加工食品を生産・販売。日本法人では、韓国の味を世界の人々に伝える韓食代表ブランド「bibigo」、100%果実発酵酢である「美酢」、韓国本場の味を実現する調味料ブランド「ダシダ」を展開。