ＦＵＪＩなごや科学館（ネーミングライツ愛称）のお披露目式を開催しました

株式会社ＦＵＪＩ

株式会社ＦＵＪＩ（本社：愛知県知立市、代表取締役社長：五十棲 丈二、以下「FUJI」）は、2026年3月24日、名古屋市科学館においてネーミングライツに係る愛称お披露目式を開催いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該愛称は2026年4月1日より使用を開始する予定です。

今後は、最先端技術をより身近に感じていただける展示への協力や技術的支援に加え、地域の子どもたちの科学技術への興味・関心の醸成につながる取り組みについても、積極的に検討してまいります。名古屋市科学館と連携し、より強固なパートナーシップの構築を図ります。

(写真左から)名古屋市科学館 館長 大路 樹生、名古屋市教育委員会 教育長 杉浦 弘昌、名古屋市会 議長 西川 学、名古屋市 市長 広沢 一郎、FUJI 代表取締役社長 五十棲 丈二、FUJI 取締役 専務執行役員 加納 淳一(写真左から)FUJI 代表取締役社長 五十棲 丈二、名古屋市 市長 広沢 一郎、FUJI 取締役 専務執行役員 加納 淳一、名古屋市会 議長 西川 学、名古屋市教育委員会 教育長 杉浦 弘昌、名古屋市科学館 館長 大路 樹生

関連リリース

2026/02/25｜名古屋市科学館のネーミングライツ取得のお知らせ

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ネーミングライツ概要

【対象施設および愛称/ロゴ】

株式会社ＦＵＪＩ 名古屋市科学館ネーミングライツ 対象施設および愛称/ロゴ

【契約期間】

2026年4月1日から2031年3月31日まで（5年間）

会社概要

会社名 ：株式会社ＦＵＪＩ

代表者 ：代表取締役社長 五十棲 丈二

所在地 ：〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19

設 立 ：1959年4月

事業内容 ：電子部品実装ロボットならびに工作機械の開発、製造、販売

資本金 ：5,878百万円

FUJI公式HP ：https://www.fuji.co.jp/

本件に関するお問合せ先

株式会社ＦＵＪＩ 経営企画部 広報担当 TEL：0566-81-8246