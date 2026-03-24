エスプール、「ハタラクエール2026」で福利厚生推進法人に認証

株式会社エスプール

株式会社エスプール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白川儀一／以下「当社」）は、福利厚生の充実および活用に積極的に取り組む法人を認証・表彰する制度「ハタラクエール2026」において、「福利厚生推進法人」として認証されました。

◎ハタラクエールについて

「ハタラクエール」は、企業・団体・自治体における優れた福利厚生の取り組みを評価し、可視化する制度です。2026年度は、全国で304法人が「福利厚生推進法人」として認証されました。

当社は、6つの評価軸のうち、特に「福利厚生への熱意」の観点において高い評価を受けました。これは、経営者が福利厚生を経営上の重要施策として位置づけている点に加え、担当部門が従業員の声を踏まえた制度改善を継続的に進めている点が評価されたものです。

◎認証の背景

当社では、多様な人材が安心して働き続けられる環境づくりを重要な経営課題の一つと位置づけています。働き方やライフステージ、個々の事情に応じて柔軟に働ける制度を整備するとともに、従業員の声を反映した制度の見直しにも継続的に取り組んでいます。

こうした取り組みが評価され、このたび「ハタラクエール2026」において、「福利厚生推進法人」として認証されました。

◎主な取り組み内容

今回の認証に寄与した主な取り組みは、以下のとおりです。

◎今後の方針

- 短時間勤務制度、時差出勤制度、テレワーク制度、ブーメラン制度- 希望に応じた職種転換制度、育児・介護との両立支援制度- 障がいのある従業員を対象とした定期通院制度- 健康保険組合との連携による健康増進活動の推進- 保健室・相談窓口の設置、オンライン医療相談の導入- メンター・メンティー制度の導入- 資格取得支援制度- 自社農園で収穫した野菜の提供、社員食堂の設置

当社は今後も、福利厚生の充実を図るとともに、多様な人材が安心して働ける環境づくりを推進してまいります。従業員一人ひとりが能力を発揮しやすい職場づくりを通じて、持続的な企業価値の向上につなげてまいります。

■健康絵経営優良法人について

https://fukurikosei-hyosyo.com/

▼問い合わせ先

株式会社エスプール 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部 中野

TEL：03-6859-5599

E-mail：kouhou@spool.co.jp

HP：https://www.spool.co.jp/