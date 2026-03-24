エン転職「仕事・転職に活かせた資格」ランキング。仕事に活かせた資格第1位、事務・営業系は「日商簿記」、現場・技術系は「フォークリフト」。今後取得したい資格、現場・技術系は「ITパスポート」がトップ。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する8年連続満足度No.1（※）の総合転職サイト『エン転職』（https://employment.en-japan.com/）上で、ユーザーを対象に「仕事に活かせた資格」についてアンケートを行ない、1,189名から回答を得ました。以下、概要を報告します。

※2018年～2025年オリコン顧客満足度調査「転職サイト」ランキング総合1位（https://career.oricon.co.jp/rank-job-change/）

結果 概要

- 66％が「仕事に関する資格を取得したことがある」と回答。実際に仕事や転職に”活かせた”資格第1位、事務・営業系は「日商簿記」、現場・技術系は「フォークリフト」。- 6割が「今後取得したい資格がある」。20代は7割に。今後取得したい資格、現場・技術系は「ITパスポート」がトップ。- 資格取得の3大障壁は「費用」「時間」「学習方法」。

調査結果 詳細

1：66％が「仕事に関する資格を取得したことがある」と回答。実際に仕事や転職に”活かせた”資格第1位、事務・営業系は「日商簿記」、現場・技術系は「フォークリフト」。（図1～2）

仕事に関する資格を取得したことがあるかを伺うと、66％が「ある」と回答しました。「ある」と回答した方に、仕事や転職に最も活かせた資格を伺うと、事務・営業系職種の上位は「日商簿記検定」（14％）、「普通自動車運転免許」（10％）、「TOEFL・TOEIC・実用英語技能検定」（7％）、現場・技術系職種の上位は「フォークリフト運転免許」（12％）、「普通自動車運転免許」（10％）、「TOEFL・TOEIC・実用英語技能検定」「危険物取扱者」（同率3位）でした。活かせた資格にまつわるエピソードも紹介します。

【図1】

66％が「仕事に関する資格を取得したことがある」と回答。

【図2】

実際に仕事や転職に”活かせた”資格第1位、事務・営業系は「日商簿記」、現場・技術系は「フォークリフト」。

Q．仕事・転職に活かせた資格について、どう活かせたかエピソードを教えてください。

・資格があることで転職の際に応募できる求人が増え、書類選考の通過率も上がった。（30代女性）

・財務諸表を見て企業の財政状態が分かるようになった。（30代男性）

・介護福祉士の資格があることで資格手当がもらえた。（40代女性）

・メーカーの開発職で回路設計担当をしており、電験3種を学んだことで強電分野の知識がつき、仕事の幅が広がった。（40代男性）

・機械工学からIT分野まで幅広く知識が得られ、自宅にあるものは大抵自分で修理できるようになった。（40代男性）

2：6割が「今後取得したい資格がある」。20代は7割に。今後取得したい資格、現場・技術系は「ITパスポート」がトップ。（図3～4）

仕事に関する資格で、今後取得したい資格があるかを伺うと60％が「ある」と回答しました。「ある」と回答した方に理由を伺うと、「スキルアップしたいから」が74％で最多でした。続けて、取得したい資格を伺うと、事務・営業系職種の最多は「日商簿記検定」（25％）で、現場・技術系職種は「ITパスポート」（15％）でした。

【図3】

6割が「今後取得したい資格がある」。20代は7割に。

【図4】

今後取得したい資格、現場・技術系は「ITパスポート」がトップ。

3：資格取得の3大障壁は「費用」「時間」「学習方法」。（図5）

今後取得したい資格がある方に、取得を目指す上での壁を伺うと、上位は「学ぶための費用負担が重い」（45％）、「仕事・家事育児などで時間がない」（38％）、「良い学習方法が分からない」（36％）でした。

【図5】

資格取得の3大障壁は「費用」「時間」「学習方法」。

【調査概要】

■調査方法：インターネットによるアンケート

■調査対象：『エン転職』（https://employment.en-japan.com/）を利用するユーザー

■調査期間：2026年2月2日～3月1日

■有効回答数：1,189名

「後悔しない仕事選び」を一緒に。総合満足度No.1転職サイト https://employment.en-japan.com/

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※2018年～2025年オリコン顧客満足度調査「転職サイト」ランキング総合1位（https://career.oricon.co.jp/rank-job-change/）

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