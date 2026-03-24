【クラブメッド】早めのご予約でお得な旅を！2026/27ウィンターシーズン予約開始＆マレーシアに新リゾートオープン

株式会社クラブメッド

オールインクルーシブ・リゾートのパイオニアであるクラブメッドは、2026/27年ウィンターシーズン（2026年11月～2027年5月）の予約受付を開始しました。

3月24日～7月20日の期間中にご予約いただくと、スーパー早割りで最大30％OFFの特典が適用されます。

対象は、石垣島カビラ、バリ、プーケット、モルディブ、中国の人気ビーチ＆マウンテンリゾートに加え、マレーシア ボルネオに2026年11月開業予定の最新リゾートまで幅広く揃い、理想の滞在先をお得に予約する絶好のチャンスです。

4月2日までの「ベストプライス保証」や「クラブメッド・ボルネオ マレーシア」のオープニングセール、モルディブのリゾートでのキッズ宿泊無料やハネムーン特典、エリア別の割引キャンペーンなど、多彩なプロモーションを展開。

宿泊、飲食、アクティビティ、エンターテインメント、託児サービスまで含まれるクラブメッドのオールインクルーシブ・リゾートで、あらゆる世代が安心して充実のバカンスをお得に満喫するチャンスです。

■早めの予約で、理想のバカンスをお得に！

3月24日～7月20日の期間中はスーパー早割りにて、3泊以上の滞在では最大20％の割引が適用され、航空券付きプランでは割引率がさらに10％アップ。子ども料金や幼児無料の設定もあり、ファミリーでの滞在にも最適です。

4月2日までにご予約いただくと、「ベストプライス保証」により、価格変動を気にせず、最もお得な料金で安心してご旅行を計画できます。

ひとり旅を検討する方には、一部リゾートで1人部屋追加料金が無料となる期間もあり、気軽に滞在を楽しめます。

■キッズ無料やハネムーン特別オファー

期間限定にて地域ごとに異なる魅力的なプロモーションを展開し、長期滞在にも嬉しい特典が揃っています。この機会に、心に残る特別な旅をぜひお楽しみください。

マレーシア ボルネオ

2026年11月16日（月）～2027年1月3日（日）の宿泊日限定で、3泊以上のご予約にてデラックス・スイートルームをスペシャルプライスでご提供します。

モルディブ

「クラブメッド・カニフィノール」では、3泊以上のご予約で、大人1名につき11歳以下のお子様1名の宿泊が無料になる特典をご用意。「クラブメッド・フィノールヴィラ」では、カップル1組2名様で4泊以上のご宿泊にスペシャル特典をご提供。また、8歳以上のお子様連れのご家族で4泊以上の滞在にも特典をご用意しています。

ヨーロッパ・アフリカ

2026年3月24日～27日の4日間限定セールを実施。最大20％の割引でご予約いただけます。

中南米・北米・カリブ海

3泊以上のご予約で最大20％の割引をご提供。長期滞在にも最適なプランです。

■新リゾート「クラブメッド・ボルネオ マレーシア」開業

2026年11月、マレーシアに「クラブメッド・ボルネオ」が開業予定です。コタキナバル国際空港からわずか90分のクアラペニュに位置し、南シナ海と熱帯雨林に囲まれた自然豊かなロケーションが魅力です。

伝統的なロングハウス建築に着想を得たデザインは、地域文化と自然環境が美しく調和する空間を創出。400室の客室に加え、スイートルーム向けの限定エリア「エクスクルーシブ・コレクション・スペース」、インフィニティプール、ファミリー向けのスプラッシュパーク、レストランやバー、スパ、託児施設など、あらゆる世代が楽しめる充実の施設を備えています。

リゾートはマングローブ保護区に隣接しており、貴重な生態系を守りながら、地域文化を体験できるアクティビティを通じてボルネオならではの魅力を満喫できます。

また、クラブメッド・ボルネオは環境配慮型リゾートとして設計されており、国際的な環境認証の取得を視野に入れた開発が進められています。プラスチック削減、省エネルギー設計、生態系保護、地域雇用創出などの取り組みを通じて、自然と共生しながら思い出に残る滞在を実現します。

クラブメッドCEOのステファン・マケールは、「クラブメッド・ボルネオの開業は、当社のグローバル展開戦略における重要な節目です。マレーシアで2軒目のリゾートであり、旅行者の想像力と好奇心をかき立てる素晴らしい環境に位置しています。クラブメッドらしいスピリットをもって、自然の美しさに溶け込むリゾートを創り上げることができました。クラブメッド・ボルネオは、アジアでのさらなる成長と、プレミアムな宿泊体験と環境保護の両立への取り組みの象徴です」と述べています。

クラブメッド・ボルネオ：https://www.clubmed.co.jp/r/borneo/y

スーパー早割り Winter 2026/27 Sun Holidays

◆予約期間：2026年3月24日（火）～7月20日（月）*

*2026年4月2日までは「ベストプライス保証期間」

◆対象リゾート・宿泊日

石垣島 カビラ、インドネシア バリ、プーケット、モルディブ（カニフィノール、フィノールヴィラ）、中国（桂林、麗江）：2026年11月28日（土）～2027年5月28日（金）

インドネシア ビンタン：2026年11月27日（金）～2027年5月27日（木）

マレーシア ボルネオ：2026年1月4日（月）～2027年5月28日（金）

◆割引内容

【3泊以上】宿泊代金より20％割引

【2泊】宿泊代金より10％割引（一部リゾートのみ対象*）

*2泊割引の対象リゾート：石垣島カビラ、ビンタン、チェラティンビーチ、桂林、麗江のみ

◆航空券付きパッケージプランの場合は、割引率がさらに10％アップ

◆ 子供宿泊代金・割引額の設定について：

12-17歳 大人宿泊代金の80%、4-11歳 大人宿泊代金の60%、0-3歳 無料

その他キャンペーン詳細・ご利用条件はこちら：https://www.clubmed.co.jp/o/winter-2027-sun

【クラブメッド】

1950年、ジェラール・ブリッツによって創設され、フランスに本社を置くクラブメッド。世界で初めて「オールインクルーシブ」という革新的なバカンススタイルを考案した、リゾート業界のパイオニアです。旅行代金には、宿泊費をはじめ、滞在中のお食事やドリンク、各種アクティビティ、託児サービスやキッズプログラム、さらにはエンターテイメントまで含まれており、リラックスして心からバカンスを満喫していただけます。世界約110の国と地域から集まったインターナショナルなスタッフ「G.O（ジーオー）」による、心温まるおもてなしも、クラブメッドならではの大きな魅力です。現在では、世界約70か所の美しい自然に囲まれたリゾートにて、魅力あふれるサービスと、かけがえのない特別な体験をお届けしています。https://www.clubmed.co.jp/

【お客様お問合せ先】

コンタクトセンター：0120-790-863