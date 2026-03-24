撮りおろし練習フォトグッズ＆直筆サイン入りビブスが当たるチャンス！「ファイティングイーグルス名古屋 2025-26シーズンくじvol.3 」が販売開始！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2026年3月24日（火）より、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、愛知県名古屋市をホームタウンとするバスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」のオンラインくじ販売を開始いたしました。「Pickzy」はぴあ株式会社が2023年12月に立ち上げた、PCやスマートフォンでくじを引くことができ、はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入るオンラインのくじサービスです。

【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay決済

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）

【ファイティングイーグルス名古屋 2025-26シーズンくじvol.3 】

バスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」の2025-26シーズンくじ第3弾が登場！今回は、A賞に「選手の直筆サイン入り白ビブス」が登場！選手が練習中に着用しているものと同じ白ビブスに直筆サインを入れてお届けいたします。また、練習中の選手を撮りおろした写真を使用したグッズやFE名古屋 公式マスコットキャラクター 『リードくん』が描いた選手の似顔絵をデザインしたアクリルキーホルダーなど超豪華限定賞品をご用意しております！なかなか手に入らない超お宝賞品が手に入るチャンスです。この機会を是非、お見逃しなく！

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

販売期間：2026年3月24日(火)17:00 ～ 2026年4月7日(火)23:59

販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回

販売ページ： https://pickzy.pia.jp/kujis/71(https://pickzy.pia.jp/kujis/71)

【ファイティングイーグルス名古屋 2025-26シーズンくじvol.3 】

賞品：

＜A賞＞選手の直筆サイン入り白ビブス(全14種)

＜B賞＞直筆サイン＆ボイス入りチェキ(全14種)

＜C賞＞リードくんが描いた選手の似顔絵入り両面アクリルキーホルダー(全14種)

＜D賞＞練習中3CUTフォトカード(全14種)

＜E賞＞練習中フォト ミニブロマイド2枚セット(全14種)

※チームの状況により、選手リストが変更になる場合がございます。

※B賞はボイスメッセージの内容をお選びいただくことはできません。

※D賞およびE賞は選手の練習中姿を撮りおろした写真を使用しております。

＜10連特典＞

「10回引く」をご購入いただいた方に、リードくんが描いた選手の似顔絵ステッカーシートをプレゼント！

＜30連特典＞

「10回引く」を3回ご購入いただいた方には、練習中の選手を撮りおろした生写真をプレゼント！

※お好きな選手をお選びいただけます。

※お写真はお選びいただくことができません。

＜Wチャンス賞＞

下記期間中に「10回引く」をご購入いただいた方の中から抽選で各1名様ずつ、選手の直筆サイン入り色紙が当たります！

【第1期】2026年3月24日(火)～3月28日(土)

サイン選手：ジャモルコ・ピケット選手・須藤タイレル拓選手・伊藤治輝選手・宇都宮陸選手・マイロ・マーフィー選手

【第2期】2026年3月29日(日)～4月2日(木)

サイン選手：並里成選手・神田壮一郎選手・フランシス・ロペス選手・笹山貴哉選手・保岡龍斗選手

【第3期】2026年4月3日(金)～4月7日(火)

サイン選手：杉本天昇選手・平松克樹選手・ジェレミー・ジョーンズ選手・ショーン・オマラ選手

※チームの状況により、選手が変更になる場合もございます。

▼ファイティングイーグルス名古屋 公式サイト

https://www.fightingeagles.jp/