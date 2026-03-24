利益率30%級。焼肉でここまで残るフランチャイズモデルを月刊食堂が特集

結局、焼肉は味で決まる。そして、利益は仕組みで決まる。焼肉店をやりたい。しかし初期投資が重い。人が集まらない。本当に回収できるのか分からない。そう感じて一歩を踏み出せずにいる人は少なくありません。焼肉業界には「儲からない」「ハイリスク」というイメージが、いまも根強く残っています。そんな中で、焼肉業態でありながら営業利益率30%級という水準を現実のものにしているフランチャイズモデルがあります。それが、炭火焼肉ホルモンしま田です。そんな炭火焼肉ホルモンしま田を展開する株式会社大吉興業のフランチャイズモデルが、飲食業界専門誌『月刊食堂』で特集されました。同誌が注目したのは、派手な戦略や一時的なブームではありませんでした。肉の味、タレの味、そして利益が自然に残る構造。焼肉という商売の本質を、真正面から突き詰めてきた点です。

まず、食べて「うまい」と思わせる。それがすべての始まり

この業態の話をするとき、最初に語られるのはSNSでもフランチャイズ条件でもありません。「肉、うまいよね」「このタレ、反則じゃない？」来店客の口から自然に出る、そんな一言。まず食べてうまいと思わせる。その一点を外していないことが、炭火焼肉ホルモンしま田の最大の強みです。ホルモンは鮮度を最優先に仕入れ、店内で手を入れる工程を惜しみません。タレは修業先の系譜を引き継ぎながら、何度も改良を重ね、記憶に残る味へと磨き上げてきました。流行っているから売れるのではない。また食べたいから来る。この当たり前を、地道に積み重ねてきた結果です。

味が強いから、無理なことをしなくていい

味に自信があると、商売は驚くほどシンプルになります。・大きな店を構える必要はありません。・派手な内装で目を引く必要はありません。・メニューを増やして迷わせる必要もありません。炭火焼肉ホルモンしま田が選んだのは、小さな箱で、やることを徹底的に絞り切るという道でした。その結果、原価は読みやすく、オペレーションは軽く、回転は自然と上がる。そして何より、焼肉業態としては異例とも言える営業利益率30%級のモデルが成立しています。「焼肉は儲からない」という常識を、言葉ではなく数字で覆してきました。

「焼肉は博打」ではなく「設計できる商売」へ

飲食で失敗する理由の多くは、再現できないことにあります。・たまたま当たった・たまたま人が良かった・たまたま立地が良かった炭火焼肉ホルモンしま田のモデルは、そうした偶然に賭けません。・商品は決まっている・仕込みの考え方も決まっている・数字の作り方も見えているだからフランチャイズでもブレにくく、30%級の利益水準を狙える設計が最初から組み込まれています。「自分にもできそうだ」という感覚が、机上ではなく現実として湧いてくる理由です。

55万人超のYouTube発信力は、主役ではなく「加速装置」

炭火焼肉ホルモンしま田は、実店舗の魅力に加え、登録者数55万人超の公式YouTubeチャンネル等による高い情報発信力を持っています。メニュー紹介や現場の空気感、スタッフの日常までを発信する動画は、多くの視聴者を惹きつけ、来店動機やブランド認知の後押しとなっています。ただし、このYouTube運営は「SNSが主役」という考え方ではありません。あくまで、うまい商品があり、回る仕組みがあり、利益が出る土台が整っているからこそ効く加速装置として位置づけられています。本部主導で企画・運用することで、各店舗はSNS対応に追われることなく、目の前の一皿と一組のお客に集中できる。このバランス感覚もまた、月刊食堂の特集で評価されたポイントのひとつです。

「やってみたい」と思った人にとって、現実的すぎる焼肉FC

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=-Bb8yitf7eo

この業態が評価されている理由は、夢と同時に、現実的な数字と向き合っている点にあります。・無理な拡大をしない・派手な成功話を振りかざさない・利益が出る形を、淡々と続けるだからこそ、「いつか」ではなく「自分の番として考えられる」。月刊食堂が特集したのは、一時の成功例ではなく、続く焼肉店のかたちでした。

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炭火焼肉ホルモンしま田のフランチャイズモデルについて、より詳しい情報をご覧になりたい方はこちら↓

https://horumonshimata.com/lp-z6vh5piq?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release

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会社概要

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【会社名】株式会社大吉興業【所在地】群馬県伊勢崎市連取町３３３７－２【事業内容】飲食店運営、建設工事業、WEB事業【代表取締役】石原 優也