【ルミネ新宿50周年記念】フェアリーケーキフェア「SHINJUKU CAT MARCHE」開催！ネコへのやさしさにつながるマルシェ。オルネコPOP-UPイベント＆神様のいたずらネコドラジェ缶を発売

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

カップケーキとビスケットの店「フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店」では、2026年4月1日（水）～5月7日（木）の期間、ルミネ新宿50周年を記念した特別企画『SHINJUKU CAT MARCHE』を開催します。

前半のvol.1では、インテリア雑貨店「オルネ ド フォイユ」が展開する「オルネコ」のPOP-UPイベントを、後半のvol.2では、ミラクルキャットたちにフォーカスしたイベント限定のお菓子缶「神様のいたずらネコドラジェ缶」が登場。ネコ関連商品の売上の一部は保護猫活動へ寄付し、ネコの雑貨やスイーツを楽しみながら、ネコへのやさしさにつながるマルシェです。

詳細を見る :https://fairycake.jp/blogs/journal/26032301

『SHINJUKU CAT MARCHE』

顔も、柄も、性格も、みんな違う。

そんなネコたちの個性が集まるマルシェ。

ルミネ新宿50周年を記念して、ネコたちをテーマにした小さな市場 『SHINJUKU CAT MARCHE』をひらきます。ネコモチーフのお菓子や雑貨アイテムが店頭に並び、個性豊かなネコたちに出会える、春のキャットマルシェです。また、このマルシェは、ネコ関連商品の売上の一部は保護猫活動へ寄付し、ネコへのやさしさを次につなげる取り組みでもあります。

ネコ好きの方も、ネコにちょっと惹かれる方も。

春の新宿で、お気に入りのネコを見つけてください。

◆ vol.1｜ネコの雑貨が集まるマーケット - 4/1（水）～4/14（火）

インテリアショップ「Orne de Feuilles〈オルネ ド フォイユ〉」が展開する「Orneko〈オルネコ〉」のPOP-UPイベントを開催します。

思わずお迎えしたくなる、愛嬌たっぷりのネコたちが描かれたグラスやマグ、小物などが店頭に並びます。暮らしのなかでネコを身近に感じられる、人気のネコアイテムをお楽しみください。

■Orneko〈オルネコ〉について

インテリア雑貨店「Orne de Feuilles〈オルネ ド フォイユ〉」が展開するキャットアイテムブランドです。ネコ好きスタッフが「こんなのあったらいいな」をかたちにした、インテリアに馴染む上質な猫用家具、おもちゃ、ケア用品をはじめ、ネコモチーフの日用品や雑貨アイテムを2019年から提案しています。

◆ vol.2｜ネコたちにフォーカスした特別なお菓子 - 4/22（水）～5/7（木）

フェアリーケーキフェアの人気商品「Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」シリーズに登場するネコたち一匹一匹にフォーカスした、全10種の「神様のいたずらネコドラジェ缶」が登場！糖衣がけしたアーモンドチョコレート「ドラジェ」と、それぞれユニークな個性をもつミラクルキャットの魅力を味わう、イベント限定のお菓子缶です。

「プチカドー」は、フランス語で“小さな贈りもの”という意味。「ドラジェ」は、ヨーロッパで“幸福の種”と呼ばれるお祝い菓子です。結婚式や誕生祝いなど、人生の節目や記念の日に贈る風習があり、ひと粒ひと粒に幸せを願う気持ちが込められています。

チョコレートをまとわせた香ばしいアーモンドを、淡くやさしい色合いの砂糖で包んだお菓子「ドラジェ」を、コンパクトなミラクルキャット缶にそっと詰めました。お祝いごとや門出の贈りものにはもちろん、自分自身への小さな贈り物にもおすすめです。

■神様のいたずらネコドラジェ缶（全10種）

○税込価格：1,300円

○販売期間：2026年4月22日（水）～2026年5月7日（木）

○販売場所：フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

◆ SPECIAL ITEM｜Ball&Chain × Fairycake Fair 限定コラボバッグを発売

人気バッグブランド「Ball&Chain〈ボールアンドチェーン〉」との限定コラボバッグと、春限定「“神様のいたずら”ベリーネコクッキー缶」をセットで販売します。

スペシャルコラボバッグには、「“神様のいたずら”ネコクッキー缶」に描かれたユニークで愛らしいミラクルキャットたちを、美しく細やかな刺繍で再現。軽くて丈夫な厚手のポリエステル素材を使用し、サブバッグやエコバッグとして日常使いしやすい仕上がりです。

セットの「“神様のいたずら”ベリーネコクッキー缶」は、柔らかなピンクをまとった春限定デザイン。発酵バターやカカオ、紅茶を使用した5種のミラクルキャットクッキーに、甘酸っぱいラズベリーアイシングのお花型クッキーを合わせた、華やかなひと缶です。ネコ好きさんへ贈る、特別なアイテム。

■【ボールアンドチェーン】限定コラボバッグと“神様のいたずら”ベリーネコクッキー缶

○税込価格：8,850円

○販売期間：2026年4月1日（水）～2026年5月7日（木）

○販売場所：フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

○カラー・サイズ：コーラルピンク／Mサイズ

【Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）とは？】

ミュージシャン・坂本美雨さん、イラストレーター・前田ひさえさん、フェアリーケーキフェアの共同制作で誕生。“神様のいたずら”のような、不思議な柄やユニークな特徴をもつネコたちの愛おしさを伝えたくて生まれたクッキー缶です。“それぞれ違って、それぞれ愛おしい”ということを、お菓子にしました。そんな個性豊かなミラクルキャットをモチーフに、発酵バターやカカオ、アールグレイを使って焼き上げた5種類のクッキーを詰め合わせています。

フェアリーケーキフェアのお菓子はすべて手づくり。そのため、柄はさまざまで、1枚1枚異なる表情したネコクッキー。

一人ひとりの個性が輝く大切さを、この手づくりお菓子に込めました。

どんなネコに出会えるかは、缶を開けてからのお楽しみ。身近にいるネコやお気に入りのネコを見つけながら、淹れたてのお茶とぜひどうぞ！

《ドネーション(寄付)付き商品です》

「Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」シリーズは、売上の一部を動物保護団体へ寄付しています。寄付金は、保護動物のケアや新しい里親探しなど、動物保護活動の支援に役立てられ、保護猫をはじめ身寄りのない保護動物たちの支援に役立てさせていただきます

■Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）

○税込価格：2,700円（全5種・15枚入）

○販売期間：通年

○販売場所：フェアリーケーキフェア 全店

○商品URL：https://fairycake.jp/products/10810109

【ネコへのやさしさが循環するマルシェ】

本イベント『SHINJUKU CAT MARCHE』では、ネコをモチーフにした商品の売上の一部を保護猫活動へ寄付いたします。ネコのお菓子やネコの雑貨を楽しみながら、ネコへのやさしさにつながるマルシェです。

【開催概要】

『SHINJUKU CAT MARCHE』

■ 開催期間

［vol.1］2026年4月1日（水）～4月14日（火）

［vol.2］2026年4月22日（水）～5月7日（木）

■ 開催場所

フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

※金額はすべて税込価格です。

※期間限定開催のため、販売予定数量に達し次第終了となります。

※仕様・販売期間は予告なく変更となる場合があります。

◆ Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉

カップケーキとビスケットの店。2007年、グランスタ東京の開業を記念して誕生しました。手づくりのおいしさにこだわり、イギリス伝統のカップケーキを「おいしくたのしく」仕上げたスイーツを中心に、フレッシュな生バターサンドや、風味豊かで食感が心地よいビスケットを取り揃えています。素材選びと製造工程にも徹底的にこだわり、季節の恵みを活かした、思わず笑顔がこぼれる見ても食べてもたのしいお菓子づくりを続けています。一つひとつ丁寧に手づくりし、毎日できたてのおいしさををお客様に届けています。

■フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

・場所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

・営業時間：10:00～21:00

■フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

・場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内（JR東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア）

・営業時間：平日・土 8:00～22:00 / 日・祝 8:00～21:00

■ フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

・場所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー(1)（渋谷マークシティ 1階）

・営業時間：10:00～21:00

＜公式ウェブサイト（オンラインショップ）・SNS＞

・WEB：https://fairycake.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/fairycake_fair/

・X：https://x.com/fairycakefair

・Facebook：https://www.facebook.com/fairycakefair

【会社概要】

会社名：有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者：杉浦 幸

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL：https://www.cpcenter.net