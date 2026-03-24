環境に配慮した多彩な商品を取り揃え、日常生活をより豊かにするイベントを開催！

暮らしの道具を見直すだけ。毎日がもっと心地よく、もっと素敵に、もっとサステナブルに。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

本館1階 葵テラスでは4月1日(水)→7日(火)の期間、自然のこと、環境のこと、地球のあしたのこと、を少しでも身近に感じてもらうために、サステナブルライフスタイルフェアを企画、開催いたします。 ３回目になる本企画。今回は、より日常生活で使いやすく、かつ手にしていて心が豊かになるようなアイテムを厳選いたしました。

富士市のエフピー化成工業株式会社様・株式会社エムアイモルデ様・株式会社大和商会様が共同で立ち上げたテーブルウェアブランド「Mawal」、

フランスで活躍するファブリックデザイナーがつくり出すBAG＆雑貨ブランド「リュシー・ダンセット」、

繊維産業が盛んな街・広島県福山市で立ち上がった循環型ものづくり「REKROW」、

八ヶ岳の麓の村、長野県原村の裂織・ぼろ機織り「BOLOCO」をお取り扱いいたします。

ラインナップのご紹介

■ Mawal(マワル)

セルロースファイバー素材を利用した、100％マテリアルリサイクルが可能な新しいテーブルウェアブランドです。使いやすく飽きのこない普遍的な美しさと、植物由来の温かみのある手触り、静岡県富士市の豊かな自然から生まれた暮らしに馴染む7色展開の食器です。

素材をそのままリサイクルが可能なセルロースファイバーは、使い終わった製品を回収し、再び製品に生まれ変わらせることができ、「使う、巡る、つながる」を実現しています。

■Lucie Dancette(リュシー・ダンセット)

フランスで活躍するファブリックデザイナー、リュシー・ダンセットがつくり出すバッグ＆雑貨ブランド。

動物の顔と、オリジナルのテキスタイル柄を組み合わせた特徴的なデザインは、カラフルなのにシック。回収したペットボトルを100%再利用したSDGs帆布や森林保全プログラムに基づいたFSC認証紙を使用するなど環境への配慮をこころがけています。バッグ、ポーチはすべて日本製です。

■ REKROW（リクロー）

ものづくりの産地から始まる新しいサーキュラーエコノミー。2020年、広島県福島市で立ち上がったリクローは、従来、役目を終えれば捨てられていたワークウエアを見直し、作り方や捨て方、その先の使い方まで想定した新しいものづくりのプロジェクトです。

■ BOLOCO （ボロコ）

八ヶ岳の麓のむら、長野県原村で行われてきた伝統的な手しごと、民藝「裂織・ぼろ機織り」。

布が貴重な時代、古くなった着物や布をごみとして棄てず、裂いて帯状にしてよこ糸として再活用し、新たな布を編み込むサステナブルな文化です。

BOLOCO は「OLD IS NEW」をテーマに古き知恵を伝統的なものとして保存するだけでなく、現状にとってはむしろ「新しいものづくり」として、その可能性を拡げアップサイクルしていくブランドです。