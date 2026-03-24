料理メディア「Nadia」とパルシステムがタイアップ！特設企画ページ【冷凍子ママさんおすすめ 忙しい日でもおいしいごはん♪ ラクラクお役立ちレシピ】を公開

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」）とパルシステム生活協同組合連合会（東京都新宿区／代表理事 理事長 渋澤 温之 以下「パルシステム」）がタイアップし、特設企画ページ【冷凍子ママさんおすすめ 忙しい日でもおいしいごはん♪ ラクラクお役立ちレシピ】を公開いたしました。

パルシステムの宅配サービスでおいしいごはん

特別企画ページはこちら :https://oceans-nadia.com/special/palsystem-2026

毎日ごはんを考えるのが大変、食材を買いに行く時間がない…。そんな毎日の悩みにうれしいのが、生協パルシステムの宅配サービスです。安全・安心にこだわった食材を自宅まで届けてくれるので、忙しくても健康的な食事を意識したい方にもぴったり。今回は、お得に試せる「おためし宅配」を冷凍子ママさんが実際に体験！ 届いた商品を使った、簡単・おいしいレシピを考案いただきました♪

パルシステムの宅配サービスとは

食材から日用品まで、週に1回玄関先まで届けてくれる、便利な宅配サービスです。単なる「産地直送」ではなく、生産者と組合員が直接つながり、食の安全や持続可能な農業を共に追求する「産直食材」が揃っています。

煮るだけ、焼くだけで夕食のメインになるものから、使い勝手のよい冷凍素材、さらにレシピ付きのミールキットもあり、忙しい毎日に助かる商品も充実しています。

■レシピをご紹介

［重ねて5分チン］最速!?︎トマトツナパスタ［うま味爆発］ボンゴレロールキャベツ［騙される］かにかまクリームソースコロッケ

＜提供：パルシステム＞

パルシステムは、1都11県およそ170万世帯が加入している生活協同組合のグループ。食品から日用品まで、週に1回、玄関先までお届けしています。厳選された国産・産直の商品、化学調味不使用・添加物にもできるだけ頼らずこだわって作った加工品など、パルシステムオリジナル商品は850品以上ご用意しています。

パルシステム配達エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・福島県・山梨県・長野県・静岡県・新潟県 ※一部お届けできない地域がございます。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年3月時点で合計7,300万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。

ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。



▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp