料理メディア「Nadia」とパルシステムがタイアップ！特設企画ページ【冷凍子ママさんおすすめ 忙しい日でもおいしいごはん♪ ラクラクお役立ちレシピ】を公開
Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」）とパルシステム生活協同組合連合会（東京都新宿区／代表理事 理事長 渋澤 温之 以下「パルシステム」）がタイアップし、特設企画ページ【冷凍子ママさんおすすめ 忙しい日でもおいしいごはん♪ ラクラクお役立ちレシピ】を公開いたしました。
特別企画ページはこちら :
https://oceans-nadia.com/special/palsystem-2026
パルシステムの宅配サービスでおいしいごはん
毎日ごはんを考えるのが大変、食材を買いに行く時間がない…。そんな毎日の悩みにうれしいのが、生協パルシステムの宅配サービスです。安全・安心にこだわった食材を自宅まで届けてくれるので、忙しくても健康的な食事を意識したい方にもぴったり。今回は、お得に試せる「おためし宅配」を冷凍子ママさんが実際に体験！ 届いた商品を使った、簡単・おいしいレシピを考案いただきました♪
パルシステムの宅配サービスとは
食材から日用品まで、週に1回玄関先まで届けてくれる、便利な宅配サービスです。単なる「産地直送」ではなく、生産者と組合員が直接つながり、食の安全や持続可能な農業を共に追求する「産直食材」が揃っています。
煮るだけ、焼くだけで夕食のメインになるものから、使い勝手のよい冷凍素材、さらにレシピ付きのミールキットもあり、忙しい毎日に助かる商品も充実しています。
■レシピをご紹介
［重ねて5分チン］最速!?︎トマトツナパスタ
［うま味爆発］ボンゴレロールキャベツ
［騙される］かにかまクリームソースコロッケ
＜提供：パルシステム＞
パルシステムは、1都11県およそ170万世帯が加入している生活協同組合のグループ。食品から日用品まで、週に1回、玄関先までお届けしています。厳選された国産・産直の商品、化学調味不使用・添加物にもできるだけ頼らずこだわって作った加工品など、パルシステムオリジナル商品は850品以上ご用意しています。
パルシステム配達エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・福島県・山梨県・長野県・静岡県・新潟県 ※一部お届けできない地域がございます。
料理メディア「Nadia」について
Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。
なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年3月時点で合計7,300万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。
また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。
弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。
ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)
▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)
▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)
▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)
▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)
＜Nadia株式会社について＞
会社名： Nadia株式会社
設立：2012年7月5日
代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀
URL：https://nadia-corp.co.jp/
所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F
事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業
＜お問い合わせ＞
contact@nadia-corp.co.jp